Los empresarios de Málaga piden al Gobierno que ordene el uso obligatorio de mascarillas

A la espera de conocer la decisión del Gobierno central sobre el avance de Málaga en la desescalada, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, y vicepresidente de la CEOE, Javier González de Lara, comenta en una entrevista en COPE Málaga que espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez permita a Málaga pasar de fase, “estamos a la espera de que se corrija esa decisión y se pueda a partir de la semana que viene poder entrar en la tan esperada fase 1”, apunta.

NO COMETER ERRORES

En esas declaraciones a COPE Málaga, el presidente de los empresarios cree que, al margen de perjuicios económicos, la provincia debe aprovechar la experiencia de otras provincias para comenzar mejor la desescalada, “tenemos un nivel de inmunición bajo, no solo en Andalucía, si no en España y nos tiene que hacer reflexionar, eso da para una reflexión amplia, y si entramos una semana mas tarde, no se deben cometer los errores y ver el resto de provincias hermanas como lo hicieron”, argumenta González de Lara.

Y es que González de Lara echa en falta mayor pedagogía a la hora de decirnos a los ciudadanos cómo debemos empezar a salir de casa, “se hizo una enorme labor de conocimiento de transmisión de los efectos y cumplir el confinamiento y todos obedecemos y el quédate en casa, pero creo que se ha hecho poca pedagogía de sal bien de casa”, apunta.

USO OBLIGATORIO

Por cierto, el presidente de los empresarios malagueños lanza un mensaje: pide al Gobierno que ordene el uso obligatorio de mascarillas, “es sorprendente que aun los ciudadanos no lleven las mascarillas, en esto debemos ser mas serios y digo que se debe de llevar la mascarillas necesarias. Insisto que la mejor manera en demostrada es auto protegernos. Debemos llevar la mascarilla de forma obligatoria”, lamenta.

Por eso cree que no basta con recomendar el uso de mascarillas, “no vale con la recomendación, en muchos lugares no se podrá guardar la distancia de seguridad sanitaria, en Andalucía si lo estamos haciendo, no se como el Gobierno central no ha adoptado una medida para ello”, comenta.