Los fallecidos en el accidente de tráfico de Málaga son un motorista y un peatón

Los dos fallecidos en el accidente de tráfico que se ha producido esta mañana en Málaga son el conductor de una motocicleta y un peatón, y no dos ocupantes del vehículo, como se desprendía de las pesquisas iniciales.

La Policía Local trabaja para determinar las causas y las circunstancias del accidente, que todavía no están claras, han informado a EFE fuentes municipales.

avenida de velázquez

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente, ocurrido sobre las 6:55 horas en la avenida de Velázquez (MA-21), en el que dos personas han resultado fallecidas.

La investigación trata de aclarar si el peatón fallecido fue arrollado por la motocicleta cuando cruzaba indebidamente la vía o si hay otras circunstancias en el accidente.

El accidente obligó a cortar en su totalidad la MA-21, que ya está abierta al tráfico.

En un principio, se informó de que los fallecidos eran dos ocupantes de la motocicleta, pero las pesquisas posteriores han permitido determinar que sólo uno de ellos iba en el vehículo y que el otro es un peatón.

uno de los fallecidos es un hombre de 43 años

El motorista es un hombre de 43 años, mientras que del peatón no han trascendido más datos.

El 112 recibió varias llamadas de socorro que solicitaban asistencia sanitaria urgente para estas dos personas.

Se movilizó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local. A su llegada al lugar del suceso, los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos personas.