Un experto sobre la invasión de chinches en París: “Va a llegar tarde o temprano”

En las últimas semamas se ha generado una tremenda alarma social (y sanitaria) en París por la presencia de chinches en el transporte público, en cines... la alarma es de tal calibre que el ayuntamiento parisino ha pedido ayuda al Gobierno de Francia para luchar contra este problema. Cada día llegan a España vía aérea centenares de pasajeros procedentes de la capital francesa ¿Las chinches de París pueden llegar a nuestro país?

Lo primero que hay que aclarar es qué son las chinches y cómo se reproducen.Hay que diferenciar las distintas especies. La que está siendo noticia es la llamada 'chiches de las camas', y lo que las diferencia de las demás es que, como los mosquitos, se alimentan de sangre a través de una picadura.

El catedrático de Zoología en el departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Jesús Olivero, habla de esa similitud: “Introducen sustancias que impiden la coagulación de la sangre y que la persona sienta el dolor de la picadura mientras el animal está absorviendo”.

Tendremos que asimilarlo

VAN A LLEGAR

Como decíamos, en París están sufriendo una auténtica plaga de chinches y cada día llegan a España vuelos llenos de pasajeros ¿podrían viajan estos insectos ocultos en la ropa o en las maletas?

El experto asegura que sería posible, pero que hay que tener en cuenta que, además de Paris, hay otras ciudades o países con gran presencia de chinche: “En gran parte de Francia, Gran Bretaña y en varios países nórdicos. En España ya hay puntos donde se han detectado casos. Eso es algo que va a llegar tarde o temprano y tendremos que asimilarlo como parte de nuestra fauna”.









PLAGAS

Otro factor a tener en cuenta es que la gran capacidad de reproducción de las chinches puede derivar en plaga en poco tiempo: “Un individuo, que en condiciones normales vive nueve meses, puede llegar a poner unos 500 huevos. Además, los pone poco a poco y cada día, por lo que su proliferación puede ser bastante fácil”.

En todo caso, el catedrático señala que no debe cundir el pánico y si detectamos chinches en casa nos da estas recomendaciones: “Aislar la cama del resto de la habitación que es donde se suele refugiar cuando no hay nadie durmiendo. No es aconsejable usar los insecticidas que solemos tener en casa. Lo mejor es llamar a un profesional”.

IA PARA DETECTAR MOSQUITOS

Decíamos que las 'chinches de las camas', al igual que los mosquitos, se alimentan de sangre obtenida a través de picaduras. La diferencia es que algunas especies de mosquitos pueden transmitir enfermedades como es el caso del mosquito tigre. Para detectar su presencia y evitar esa transmisión, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha instalado en Málaga unos sensores-trampa basados en la Inteligencia Artificial.

Los sensores VECTRACK son capaces de discriminar estos mosquitos de otros insectos no diana, identificar el género al que pertenecen y diferenciar por sexos, a través del análisis de su patrón de vuelo en el momento en que son aspirados por una trampa adosada al sensor. Gracias a estos dispositivos se dispone de información en tiempo real del número y especies de mosquitos que circulan para prevenir enfermedades transmitidas por estos insectos.