Esto es a lo que te arriesgas al aparcar una autocaravana en la calle: ¿Es legal?

Permite viajar con total libertad y hacer noche sin necesidad de reservar alojamiento: hablamos de las autocaravanas. Una opción vacacional por la que muchos apuestan, sobre todo en época veraniega. En Málaga capital suelen verse autocaravanas aparcadas en la zona del Palacio de Deportes José María Martín Carpena y en Sacaba, prácticamente en la playa. Lo cierto es que la normativa contempla una regulación que los usuarios de las autocaravanas deben cumplir para no ser sancionados. No todo vale.

En la capital, no es raro que la policía acuda a la llamada de vecinos que denuncian la presencia de autocaravanas aparcadas en la calle. Pero la realidad es que, en la inmensa mayoría de los casos, los agentes no pueden sancionar porque esos caravanistas.

¿Te has preguntado alguna vez si estas autocaravanas pueden estacionar libremente en la vía pública? Al tratarse de un vehículo a motor, está obligado a cumplir con las mismas exigencias en cuanto a impuestos, matriculación, ITV y seguro, que cualquier otro vehículo. Por lo tanto, la respuesta es que sí puede estacionar en la calle siempre que se cumpla con un requisito: “Si el vehículo cabe donde está estacionado, puede aparcar con total libertad sin que lo que haga en el interior trascienda al exterior. Eso se consideraría un estacionamiento independientemente si se produce pernocta o no”. Esto es lo que cuenta en COPE Málaga el presidente de la Asociación de Autocaravanistas Andaluces (Asandac), José Luis Quintero.

NO PERMITIDO

Si nuestra autocaravana está estacionada en una calle y no desplegamos toldos, abrimos ventanas, sacamos sillas y otros enseres al exterior, no tendremos problemas para permanecer aparcados “si no hay nada que salga del perímetro de la conducción, el vehículo siempre estará estacionado. Así es totalmente legal. Lo que no está permitido en todo el territorio nacional es acampar”, señala Quintero.









DIFERENCIA IMPORTANTE

Al cumplir con todos los requisitos que la normativa exige a cualquier vehículo de motor, la autocaravana sí puede estacionar en la calle. Pero es importante que no se confunda con una caravana “una caravana o una camper es un vehículo totalmente autónomo como cualquier turismo, y una caravana está catalogado como carro porque es remolcado por un vehículo a motor. Por tanto, en el momento que se desengancha se considera que está acampada”.

En todo caso, José Luis Quintero pide el uso del sentido común a aquellos que decidan optar por esta modalidad a la hora de viajar.