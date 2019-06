Esto opinan los militantes de la exconcejala de Vox en Torremolinos

Carta abierta a Lucía Cuín:

Señorita Cuín

Esta carta la escribimos los que hemos sido tus compañeros de partido hasta el día tres de junio, simplemente para decirte ciertas cosas que debes tener en cuenta y que libremente te queremos recordar. Te queremos recordar que el acta que tienes NO es tuya, el acta nos pertenece a nosotros, nos pertenece tanto la tuya como la de Antonio Sevilla a todos los afiliados de VOX en Torremolinos más de 200 personas. Te vamos a explicar por qué nos pertenece ese acta, somos 200 afilados todos HONRADOS TRABAJADORES, que un día decidimos implicarnos en política y nos afiliamos a VOX por sus ideales. Sabes muy bien que aquí toda la campaña LA HEMOS PAGADO ENTRE TODOS, no hemos recibido nada de nadie ni siquiera del mismo partido así que todo lo hemos pagado, a fuerza de vender pulseras, gorras y contribuciones nuestras, eso día a día todos los que estamos.

Algunos dejábamos nuestro trabajo o la familia para ir a apoyar los actos de VOX, para hacer muchos actos, todos para que VOX tuviese representación. Te decimos Señorita Cuín que nos sentimos estafados por ti, tuviste la suerte de ir la numero 2 pero eso no te da derecho de apropiarte del trabajo de todos los que hemos contribuido a este éxito. Las dos actas de VOX son nuestras señorita Cuín, y vosotros o nos representáis o debéis dejarlas y que nosotros decidamos qué hacer con ellas.

Y no digas Cuín que no sabes lo que VOX representa, sabias muy bien donde te metías y si querías apoyar a un colectivo en concreto te podías haber metido en otro partido, no en VOX. Tampoco vayas diciendo que se te ha expulsado de VOX ya que tú eres la que ha abandonado el partido con tu carta donde solicitas la baja. Nos has engañado, nos has estafado y hasta nos has robado tanto el trabajo que hemos hecho como el dinero que hemos aportado y todo con premeditación y alevosía.

Y no queremos despedirnos sin mandar un mensaje al PSOE, ¿vais a aceptar el voto y trabajar con una tránsfuga estafadora?, Decidlo claro. ¿Con qué dinero le vais a pagar el favor prestado? Hasta Torremolinos ha llegado el dinero por el que os están juzgando en los ERES y los CURSOS DE FORMACIÓN? ¿Vais a gobernar con el apoyo de una tránsfuga y además le vais a dar una concejalía como se oye por todo el pueblo? Nos despedimos Lucia Cuín deseándote lo mejor, sabiendo como hipotecas tu nombre, tu apellido, el nombre de tu hermana, de tu padre y de tu futuro, con un acto así.