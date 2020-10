Estas son las restricciones en Sierra de Yeguas por el avance de la pandemia

A partir de este miércoles, 14 de octubre, a las 8.00 horas, se aplican restricciones en un pueblo de Málaga: la Junta de Andalucía toma medidas en Sierra de Yeguas ante la evolución de la pandemia en los últimos días.

�� @eliasbendodo: Hemos aprobado el texto articulado del Presupuesto 2021 y la intención es que cuanto antes el proyecto de presupuestos sea aprobado y remitido al @ParlamentoAnd, en una muestra más de que en #Andalucía hay estabilidad. #PresupuestosAND21#COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/KNjGgls0mU — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 13, 2020

Se trata, básicamente, de dos restricciones: por un lado, se adelanta el cierre de la hostelería (bares y restaurantes tendrán que cerrar a las diez de la noche) y, por otro lado, los eventos como bodas y comuniones no podrán reunir a más de 30 personas. En Sierra de Yeguas, según los últimos datos disponibles, la tasa de contagios alcanza los 1.285 casos por cada cien mil habitantes (para que te hagas una idea, en Málaga capital esa tasa es de 117).

MEDIDAS

De ahí que la Junta tome medidas, aunque no se restringe la movilidad como sí se va a hacer desde mañana en Écija. Lo explica el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, quien asegura que "en Sierra de Yeguas no se ha decidido restringir las entradas y salidas del municipio como en Écija al ser una localidad más pequeña que la sevillana y presentar una incidencia del coronavirus menor que, además, está bajando", según ha apuntado Bendodo.

CONTROLES NECESARIOS

Por otro lado, la Junta pide a los ayuntamientos de toda Andalucía que establezcan los controles necesarios para evitar las fiestas de Halloween en espacios públicos como parques, una estrategia similar a la que se puso en práctica la Noche de San Juan y que dio buenos resultados. Además, se recomiendan medidas de cara a las visitas a los cementerios con motivo del Día de Todos los Santos.

�� @eliasbendodo: Teniendo en cuenta la proximidad del Día de todos los Santos y el de los Difuntos, recomendamos que se aumente el horario de apertura de cementerios.

�� Solicitamos la colaboración de los ayuntamientos para controlar las fiestas de #Halloween. #COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/M7UfESHGhx — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 13, 2020

El consejero portavoz ha defendido la adopción de estas medidas pese a que ha insistido en señalar que la evolución de la pandemia en Andalucía es "más positiva que en el resto de España", y que el número de hospitalizados por Covid-19 este martes, cuando se ha alcanzado la cifra más alta de la "segunda ola", representan "prácticamente un tercio" de la que se daba el día "más álgido de la primera ola".

