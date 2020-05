El estado de alarma obliga a suspender 154 bodas en el Registro Civil de Málaga

El Registro Civil de Málaga ha contabilizado un total de 154 bodas suspendidas desde que se decretó el estado de alarma el pasado mes de marzo debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, según han informado fuentes judiciales.

Estas dependencias, ubicadas en la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña, acogían una media de diez matrimonios al día, habiendo celebraciones dos días a la semana. Ahora están pendientes de ver cuándo se vuelve a reanudar las bodas.

��Turno especial #covid19 de asistencia jurídica gratuita, destinado a ciudadanos, pymes y ONGs ¿Quieres saber cómo funciona? Te lo explicamos en este vídeo cc @decanofjlarahttps://t.co/RlIVqLwrWt — icamalaga (@icamalaga) April 27, 2020

Así, las fuentes han precisado que están empezando a contactar con personas que tenían pendientes estos enlaces civiles para ver si les interesa celebrar la boda en las condiciones que se establecen, con miras a la organización para el momento en el que se reanuden.

Durante este tiempo de vigencia del estado de alarma, los registros civiles han continuado prestando servicios esenciales, relativos a la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio o matrimonios del artículo 52 del Código Civil.

ACTIVIDAD ESENCIAL

De otro lado y sobre la Ciudad de la Justicia de Málaga, por ahora lo que no se van a celebrar de momentos son los juicios, y así será mientras estemos en estado de alarma. Lo comentó en COPE MÁS Málaga el juez decano, José María Páez, “hasta que ese echo no se produzca, no se puede hacer juicios, obviamente hasta que no se levante el estado de alarma, no se produciría”, apuntó.

Ahora mismo, los juzgados mantienen la actividad para cuestiones consideradas esenciales, como el servicio del juzgado de guardia. Por lo demás, ahora mismo solo se trabaja en cuestiones puramente administrativas, “ahora estamos acomodando la agenda, estructurando, volviendo a señalar lo que se suspendió. Es posible que ahora se produzca avalancha tras meses sin actividad”, subrayó.