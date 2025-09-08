COPE
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Escaparon por el balcón: siete vecinos atendidos y varias viviendas afectadas en un incendio en Málaga capital

Varias llamadas a emergencias informaban de un incendio en la segunda planta de un edificio y alertaban que algunos vecinos estaban intentando salir por la fachada

Ayuntamiento de Málaga

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

1 min lectura

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han extinguido esta pasada madrugada un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del Distrito Centro de la capital, por el que han tenido que ser atendidas en el lugar siete personas por el 061, y una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario.  

 SEIS VIVIENDAS AFECTADAS  

Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, a través de sus redes sociales,  en las que han apuntado que la vivienda en la que se ha originado el incendio se ha visto afectada en su totalidad y otras cinco han quedado inhabitables.    

 INTENTANDO ESCAPAR POR EL BALCÓN  

 Hasta el lugar, ubicado en la zona de la Victoria, se han desplazado cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con cuatro vehículos autobombas, dos autoescalas y dos ligeros, han precisado estas fuentes. 

Los primeros avisos llegaron sobre las 23.00 horas. Según Emergencias 112 Andalucía, los vecinos informaron de un incendio en la segunda planta de un edificio y alertaban que algunos vecinos estaban intentando salir por la fachada.

