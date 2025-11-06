COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo OIiveros: "Sensación agridulce"

Manolo Oliveros, desde Bélgica, analiza el empate del FC Barcelona ante el Brujas en la 4ª jornada de la Liga de Campeones. 

Video thumbnail
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 06 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:29 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 06 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking