El duro testimonio de un periodista de Canal Sur agredido por no llevar mascarilla: “Sentí un dolor terrible"

Un suceso que tiene más profundidad de lo que parece. Una situación ocurrida sin provocación alguna y la cual debe ser condenada por la brutal agresión sufrida. Le sucedió al presentador malagueño Eduardo Bandera la pasada semana. Fue el pasado miércoles cuando el periodista malagueño estuvo haciendo unas gestiones en el centro de Málaga y después se dirigió a la estación para coger un autobús a Alhaurín de la Torre, localidad donde vive. Se subió en el autobús de las 11.40 horas y se sentó en la parte de atrás, “siempre me gusta ir tranquilito detrás”, apunta.

AGRESIÓN

Bandera relata en una entrevista enCOPE Málaga que, “recibí una llamada de teléfono, atendí la llamada y me bajé la mascarilla instintivamente. Y por ello escuché de repente de delante: 'Puto subnormal, ponte bien la mascarilla, personajillo de mierda'. Intuí que me reconoció de la tele y pensaría que yo iba de chulo o algo. Yo le pedí disculpa a este señor, energúmeno, por decir algo”, apunta.

Al ver que el sujeto seguía “con ganas de gresca”, Bandera apunta que, “vino hacia mí como para darme, pero un hombre lo paró y le dijo: 'Haya paz'. Yo iba con las lágrimas saltadas de la impotencia y varios pasajeros intentaron calmarme diciéndome 'tranquilo, que ya ha pasado”.

INCLUSO, SE DISCULPÓ

Bandera apuntó además que, “le dije que parara de insultarme. Yo lo vi con ganas de jaleo. Él fue incluso al chófer para que me sancionaran. Le pedí disculpas y me cambié de sitio. Entonces llega el momento de la parada, me bajo, ando y en ese momento llega la agresión, me agrede por detrás. Lleno de sangre todo, la mano lastimada, un desastre. Se me movía el labio y sentía un dolor terrible. Y lleno de sangre al completo”.

DENUNCIA

El comunicador malagueño rápidamente denunció, “se presentaron una pareja de la Guardia Civil. Este hombre se echó a correr. Corriendo como un energúmeno y los presentes le conocían y bueno, me fui a curarme”, señala entre dolores aún por la brutal agresión.

Brutal agresión que he sufrido!!

Ojalá se relaje la gente y estas cosas no vuelvan a pasar. En el vídeo lo cuento todo, y espero localizar al salvaje. Os aseguro que esto no es agradable para nadie, pero algo así no puede quedar impune.(Vídeo en Facebook) https://t.co/fnc1hgbBOzpic.twitter.com/DC4EAKANeq — �� Eduardo Bandera (@EduardoBandera1) October 23, 2020

Eduardo Bandera, popular presentador de televisión en Málaga, señalaba que, “ya no es solo el daño físico, es también el psicológico. Yo tengo mucho sentido del humor, me lo tomo todo bien e intento sacarle a las cosas el lado positivo, pero una cosa así te deja muy tocado psicológicamente”, concluye. Al agresor no lo han localizado aún. Según los testigos es de piel blanca, 1,70 de estatura, complexión delgada, ojos azules, pelo corto, casi rapado y de la zona de Alhaurín de la Torre.

