Este año 2020 no se borrará de nuestra memoria fácilmente. El mundo se ha parado por la crisis provocada por el COVID 19 y todos los actos públicos se han vistos suspendidos o aplazados y la Semana Santa de Málaga no ha escapado a esta difícil circunstancia. Sin embargo, en COPE Málaga tenemos el compromiso de contarte la Semana Santa como siempre la recuerdas y este Domingo de Ramos no ha sido nuevo.

Adolfo Arjona y todo su equipo reviven los momentos más relevantes cada jornada de Semana Santa. Este Domingo de Ramos han procesionado desde la antena de COPE Málaga las nueve cofradías de domingo: Pollinica, Humildad y Paciencia, Dulce Nombre, Salutación, Lágrimas y Favores, Humildad, Salud, Prendimiento, Huerto.

Cada día las cofradías que procesionan son presentadas por los pregoneros de la Semana Santa de Málaga: Antonio Banderas, Antonio Guadamuro y Francisco Javier Jurado "Coco".

La Pollinica es tradicionalmente la primera cofradía que procesiona en Domingo de Ramos, así se produjo y te contamos el encierro de la "cofradía de los niños" en 2019

La Cofradía de El Prendimiento es una de las hermandadades más destacadas en este primer día de Semana Santa. Desde su salida en el barrio de Capuchinos, pasando por la Tribuna de los Pobres o la subida a la cuesta de calle Carrión, esta cofradía vive momentos muy emotivos. Como también lo fue su paso por la Plaza del Obispo.

Con la Cofradía de Salutación se viven momentos de austeridad y recogimiento. Con la magia de la radio revivimos su sobrio encierro en la iglesia de San Felipe Neri. Su entrada al templo es uno de los momentos más impactantes del inicio de la Semana Santa.

��️ @EmilioJGuerrero nos cuenta que está pasando en el interior de la iglesia de San Felipe Neri

�� En el 97.1 FM, 93.4 FM, 882 AM y https://t.co/FXOtQvdJ95 pic.twitter.com/WinWpqtd26 — COPE MÁLAGA (@COPEMalaga) April 14, 2019

La nueva rampa de la Catedral de Málaga a la que se accede desde la Torre Sur está diendo una de las estampas novedosas del nuevo recorrido oficial de la Semana Santa. En este primer día la Cofradía de Humildad realizó su Estación de Penitencia por esta novedosa entrada.

�� El Santísimo Cristo de la Humildad @HdadHumildad junto a la catedral.

¡ Allí está nuestro compañero @vicengallardo !

�� Te lo contamos en el 97.1 FM, 93.4 FM, 882 AM y https://t.co/FXOtQvdJ95 pic.twitter.com/BK1023bLtH — COPE MÁLAGA (@COPEMalaga) April 14, 2019

La Cofradia de la Salud parte cada año su recorrido procesional desde la Iglesia de San Pablo, en pleno corazón del barrio de la Trinidad. Esta hermandad inicia cada año su procesión a las 16:45 horas y su encierro, este año tenía previsto celebrarse a partir de las 1:30 horas.

Mañana será el turno de las cofradias de Lunes Santo recordaremos como es el procesionar a los titulares de las cofradías: Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo y Pasión

Como cada año, queremos que las retransmisiones de Semana Santa estén abiertas a todas las personas que quieran participar. Hemos habilitado dos números de teléfono para que puedas participar en directo: 952 21 71 34 y 952 60 26 75. También nos puedes acompañar a través de las redes sociales, en los perfiles de Twitter @COPEMalaga y @ArjonaAdolfo, o través de Facebook en el perfil facebook.com/copemalaga.

La programación especial de Semana Santa 2020 arrancará cada día a las 16.00 horas y la podrás seguir a través de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM y 882 AM, en la página web cope.es y en la APP de COPE.