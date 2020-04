Diana Navarro: "Yo soy saeta, mi manera de cantar está inspirada en la saeta"

La cantante malagueña, Diana Navarro, también estuvo presente en la programación especial de COPE Málaga. Diana Navarro no se olvida de sus inicios que estuvieron muy ligados a la Semana Santa de Málaga: “ Yo soy saeta. Mi manera de cantar está inspirada en la saeta y eso siempre está presente en mis canciones, hace sentirme muy libre conmigo y con mi público. Con los años cada vez cuesta más. Pero sigo con fuerza y mientras pueda ahí seguiré”.

Diana Navarro quiso recordar la primera vez que cantó una saeta y como ese tipo de canto le cambió la vida: “La primera saeta que yo canté fue en la Peña Malaguista, que ya no existe. Estuvo presente Chiquito de la Calzada que no era conocido aún. Luego grabé una saeta por martinete por Pepe de Campillos e incluso grabamos un vídeo casero promocional que hasta lo llevamos a Montreal. Le he cantado al “Chiquito Perchelero”, Zamarrilla, ahora a El Cautivo.Cuando gané el concurso de saeta me cambió la vida. La madurez como persona cambió mi madurez artística” rememora la artista malagueña.

El trabajo y la agenda de Diana Navarro está colapsada en los últimos años y eso le impide disfrutar de la Semana Mayor de Málaga a la que tanto debe: “Ahora no tengo el tiempo que me gustaría. Llevo 15 años cantando saeta en San Miguel de Ors y no deja de ser un trabajo y eso me impide vivir la Semana Santa de Málaga. Echó de menos oler a romero y vivir también el encierro del Chiquito en el Perchel”.

Desde hace años, Diana Navarro canta una saeta al Cautivo en la tradiconal misa de Alba, este año no ha sido menos aunque de una manera muy especial: “Este sábado canté la saeta con Domi del Postigo a las 10 de la mañana en la cocina de mi casa. Cuando estás delante de la imagen y sientes el cariño de la gente es brutal. Yo no quería que eso se perdiera este año. Es una Semana Santa difícil y dura. Mucha gente está perdiendo sus trabajos y están sufriendo y cantando es mi manera de acompañarlos”.

Por último, Diano Navarro habló de lo que ha cambiado en estos años de profesión desde que cantaba en los programa de COPE hasta hoy día: “Queda el respeto a la profesión y al público. Se pierde mucho en el camino por esta profesión es bonita pero ingrata. Vivo entre Granada y Madrid, pero Málaga será mi principio y mi final. Llevo a Málaga siempre conmigo y cuando llego de vuelta me doy cuenta que cada día echo más de menos Málaga”.

