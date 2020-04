La delegada de la Junta: “Málaga no será de las primeras en salir de la desescalada”

Si unas provincias andaluzas salen del confinamiento antes que otras, desde luego Málaga no será de las primeras. Lo ha dicho en COPE Málaga la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro en el día de hoy, “de los primeros en salir seguramente no seamos en Málaga. Ya el presidente de la Junta le trasladó al presidente Sánchez sean Almería y Huelva las experiencias pilotos, y de ahí, ir incorporándonos el resto”, señalaba.

Y es que desde el principio de la pandemia, Málaga ha sido la provincia andaluza con más contagios y más fallecidos. Además, Málaga capital es una de las dos ciudades andaluzas con peor evolución de la pandemia en las dos últimas semanas, que es el período que toma como referencia el Ministerio de Sanidad para la desescalada.

Es prudente establecer un periodo de "transición" hacia la nueva normalidad, como ya solicité al presidente del Gobierno el pasado 12 de abril, pero después de enviar una completa propuesta de desconfinamiento, en #Andalucía esperamos recibir información más clara y concreta. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 28, 2020

Aún así, la delegada de la Junta quiere lanzar un mensaje en positivo, “es el momento en el que debemos darle cierto mensaje de optimismo y esperanza a la ciudadanía, y sin bajar la guardia y sin dejar de lado las medidas de seguridad, cuando salgamos o cuando hagamos cualquier cosa”, apunta.

PLAN CON DUDAS

El plan de la desescalada que ha presentado el Gobierno central genera muchas dudas, poco a poco irán aclarando cómo se podrá salir, cuándo y para qué. Ya sabemos, por ejemplo, que se van a establecer franjas horarias para las salidas de la población a partir del sábado, esta tarde el Gobierno dará los detalles.

Detalles que, de momento, la Junta desconoce, “esperemos que en estos días sepamos de ellas, las propuestas que se han elevado al Gobierno por parte del Gobierno andaluz. Esperemos que se adopten algunas. Más que con el cuando, es el cómo. Ya conocemos las fechas, pero con respeto a los sectores productivos que se tienen que ir incorporando a la actividad, necesitamos más detalles”, subrayó.

Nueva reunión, hoy presencial tras las anteriores telemáticas, de los delegados territoriales de @malagajunta, presidida por la delegada del Gobierno @Navarro_PP para el seguimiento y coordinación de las medidas anti Covid19 en la provincia de #Málaga. pic.twitter.com/YvHa0pUYPG — MálagaJunta (@MalagaJunta) April 22, 2020

TURISMO, MOTOR ECONÓMICO

Y exigen detalles para la vuelta a la “nueva normalidad” por ejemplo en el sector turístico, “ese sector es el verdadero motor económico de Andalucía y también de España, esta pidiendo a gritos saber las medidas que tienen que tomar para abrir sus negocios. No se puede tratar igual a un restaurante con terraza con el que no lo tienen, o un chiringuito, que ha estado ausente en esto, y que deben estar presentes. No hay turismo en Málaga sin chiringuito”, lamenta.

Aún la propia Junta desconoce si se podrá salir a pasear en bicicleta, si se podrá visitar a familiares, ir de compras (cómo y cuándo). De lo poco que hay claro es que se podrán dar paseos en familia, “podrán también dentro de la misma unidad familiar el pasear, pero del día 4 poco mas se podrá hacer. Propusimos establecer horarios desde los diferentes grupos de edad de una misma familia”, comentaba.