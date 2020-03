Controles a entrada y salida de centros de trabajo para comprobar si se cumple el estado de alarma

La Policía Local de Málaga continúa realizando controles a la entrada y salida de centros de trabajo para comprobar el cumplimiento del estado de alarma decretado en todo el país para frenar la expansión del coronavirus. Así, según ha precisado el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en las redes sociales, se ha establecido vigilancia en centros comerciales, hospitales, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la estación de tren, el Centro de Transporte de Mercancías, Mercamálaga y paseos marítimos.

También cabe recordar que el II Batallón de Intervención en Emergencias comenzó a desplegarse este pasado lunes en Málaga desde primera hora y suma un total de 130 militares desplazados a la capital ante la crisis sanitaria por el coronavirus. El aeropuerto de la capital, el puerto, la estación de tren así como en otros puntos señalados de acuerdo con el Consistorio son algunos de los puntos en los que se ha desplegado la UME.

Desde el Ayuntamiento han insistido en la necesidad de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, evitar aglomeraciones y salir de casa únicamente para lo imprescindible, evitando así la propagación del Covid-19.

De otro lado cabe recordar en este aspecto que en estos días, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha respondido a todos estas dudas que se están generando sobre idoneidad de realizar turismo. El director del Ccaes ha asegurado que: "Es importante que la población tenga en cuenta que igual deberá restringir sus viajes, ya que no se puede descartar un cierto impacto del turismo en la propagación del coronavirus", apunta.

Simón ha recomendado "no viajar si no es realmente importante", aunque ha destacado que esta es una recomendación actual, que se extiende a los próximos 14 días y que será revaluada según la evolución del Covid-19 en España. Es más, el director del Ccaes ha afirmado que "no es lo mismo planear un viaje ahora, en estos días, que cuando acabe todo", dado que no se puede predecir el futuro del coronavirus. "Los viajes aumentan la diseminación del coronavirus", ha aseverado Simón, antes de recalcar de nuevo que "la población debe seguir al pie de la letra las medidas que se están aplicando desde la Administración" para avanzar en la contención del Covid-19.

Desdec el Ayuntamientod e Málaga se informa que es necesario que todos actúen de forma responsable. Aunque el Covid-19 se presente como una enfermedad leve en la mayoría de los casos, se trata de un virus que se contagia con facilidad extrema y que es muy delicado cuando afecta a personas mayores o con patologías previas, como problemas de inmunidad, de corazón o de pulmón.