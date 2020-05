Consejos para vencer el miedo al contagio cuando salgamos a la calle

El final del confinamiento parece cercano. El proceso de desescalada ya ha comenzado y se espera que la normalidad llegue a nuestras vidas a finales de junio. La población lleva más de 40 días confinada y espera poder salir a la calle y recuperar las costumbres. Sin embargo, ya nada será como antes de la pandemia por el COVID 19. Muchas personas tienen miedo de volver a salir a la calle por temor a contagiarse y ese miedo les impide recuperar la normalidad: "Es muy probable, que, en un principio, sintamos miedo. El miedo es una emoción primaria que es necesaria para la supervivencia y es adaptativa", explica Pilar Guerrero Cuevas, psicóloga de la Clínica El Pilar, especialista en trastornos de personalidad.

TIPOS DE MIEDOS

Cada persona es un mundo y como tal se comporta de diferente manera ante una situación determinada: "En psicología diferenciamos entre miedo adaptativo en la que el individuo es consciente de un miedo al que se enfrenta, en este caso el contagio, y tomará las medidas que crea oportunas para evitarlo. Sin embargo, se sentirá relativamente tranquilo y seguro al tomar dichas medidas. Este es un miedo adecuado y que nos ayudará a afrontar la situación. Por otro lado, está el miedo desadaptativo, este miedo se da en aquellas personas que cada vez que salgan a la calle manifestarán un miedo y ansiedad desproporcionado, se sentirán bloqueados por sus propias emociones. Su forma de pensar y actuar les puede interferir en su vida diaria" apunta la doctora Guerrero.

CAMBIOS EN LAS RELACIONES

El hecho de recuperar nuestra vida debe ser motivo de alegría. Sin embargo, sabemos que el riesgo de contagio va a seguir existiendo y que por tanto salir a la calle nos hace tener que tomar más precauciones: "Es probable que nos sintamos más vulnerables, pérdida de sensación de seguridad. Hace unos meses salíamos a la calle y nos sentíamos seguros sin tanta sensación de amenaza. Nos va a afectar en la forma de interactuar unos con otros. Guardaremos la distancia y tendremos relaciones más frías, con menos contacto físico. No nos daremos besos ni abrazos y mantendremos un espacio de seguridad, al menos durante unos meses. Desde un punto de vista psicológico se recomienda observar las emociones, no reprimirlas, aceptarlas y compartirlas con alguien".

Las calles volverán a cobrar vida y dejarán de estar vacías

El paso del coronavirus, a parte del número de muertos e infectdos que ha ido dejando, ha sembrado el miedo entre la población también y propiciado que aumenten los trastornos psicológicos entre la población aumentando una serie de patologías: "La ansiedad generalizada, personas que ya de por sí tenían una predisposición a preocuparse por todo de forma desproporcionada, ahora con el coronavirus se acentúa esas preocupaciones y tienden al y si... de forma constante. Y si me contagio, y si me tienen que ingresar, y si yo no tengo un respirador. También el trastorno obsesivo compulsivo se ha acentuado de manera considerable. Personas que ya de por sí presentaban el ritual de lavarse las manos de forma desadaptativa, por ejemplo 50 veces al día, ahora se ha incrementado de forma significativa agravando la enfermedad. Otra patología que ha aumentado es la hipocondría, pacientes que se miden cada hora la temperatura corporal o que debido a la hipervigilancia llaman continuamente al médico para ver que se sienten bien y no están infectados por el coronavirus. En líneas generales el coronavirus ha afectado mucho a la gente a nivel psicológico, lo bueno es que la psicología tiene muchas herramientas para tratarlas".

TERAPIA PARA VENCER EL MIEDO

Asumiendo que todos tenemos miedo al contagio, lo primordial es superar nuestros miedos y en caso de que no podamos por nosotros mismos acudir a un profesional que nos ayuda a recuperar la vida que teníamos antes de la irrupción del coronavirus: "No se puede generalizar y pensar que va a existir un tratamiento único. Eso dependerá de su grado de personalidad, gravedad y sintomatología podemos ofrecer distintos tratamientos. La terapia EMDR, según la OMS es uno de los tratamientos para tratar el estado de estrés post traumático. El objetivo es reprocesar los momentos más perturbadores que ese paciente vivió y ayuda a que el malestar vaya disminuyendo y manifieste ese recuerdo de una forma menos dolorosa. Esta técnica se emplea en trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. La técnica es eficaz y durante los últimos diez años he tenido la oportunidad de comprobarlo de primera mano", subraya Pilar Guerrero Cuevas, psicóloga de la Clínica El Pilar.

