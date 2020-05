Consejos para hacer una desescalada en el deporte sin riesgos para tu salud

Desde el pasado 2 de mayo, España se ha echado a la calle para practicar deporte o simplemente para pasear. Los paseos marítimos y los lugares de esparcimiento se inundan cada día de 6 horas 10 horas por la mañana y de 20 h a 23 horas de personas que encuentran en estas dos franjas horarias uan vía de escape para evadirse del confinamiento. Esta salida masiva está provocando que no se cumplan, en muchos casos, las pertinentes medidas de seguridad para evitar contagios por COVID - 19, y que muchas personas que hacían años que no practicaban deporte se animen ahora a relizar la práctica deportiva, habitualmente "running", sin embargo, una mala pauta de ejercicios o el sobresfuerzo puede llegar a ser un inconveniente para nuestra salud, en lugar de algo beneficioso.

El deporte es salud y la salud es vida, es por ello que la práctica deportiva no debe ser nunca contraproducente para nuestro organismo si seguimos una serie de indicaciones: "Es importante hacer deporte para tener mejores sensaciones no sólo si no psíquicas pero hay que hacerlo con seguridad", explica en COPE el doctor José Antonio Trujillo, médico profesional de reputada experiencia y con Máster en Gestión Sanitaria y Salud Publica y al que podemos seguir en su blog "Greco, Dieta Mediterránea con Arte"

RECOMENDACIONES

En primer lugar hay que cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias en relación a horarios y limitaciones de la actividad deportiva.

Este punto es fundamental para la salud y seguridad de todo y nos va a permitir que la descalada se produzca de manera progresiva y no haya que dar pasos atrás.

Haga deporte sin prisas y con planificación.

Este paso es fundamental sobretodo para las personas que no están muy habituadas a hacer deporte. No se debe hacer deporte todos los días y si tenemos opción siempre hacerlo por la mañana mejor que por la noche, ya que al hacerlo más tarde puede trastocar nuestro bio ritmo. Al hacer deporte se activas unas hormonas llamadas catecolaminas, que provoca una mayor activación en el cuerpo y eso provoca que a pesar de que estemos cansado nos cueste más conciliar el sueño.

Correr no es la única actividad deportiva que se puede hacer.

Se puede ir en bici, montar en patines y así evitamos tener que ir a los mismo sitios que va todo el mundo

Sesiones cortas y más lentas.

Así la musculatura encontratá sus sensaciones y su mejor tono.

Mantén más de dos metros de distancia de seguridad.

Esa es la distancia mínima para que no haya posibilidad de contagio entre las personas.

Hay que entrenar pero también hay que descansar.

Preparanos las cargas de entrenamiento y los descansos es fundamental para evitar lesiones

Calentar más y estirar siempre.

Se evitará que los músculos se resientan y nos prevendrá de lesiones en el futuro

Sin guantes pero con mascarilla si acudes a lugares públicos muy frecuentados.

No sólo por nuestra seguridad, si no por la de los demás, porque podemos ser asintomáticos pero podemos estar contagiando a las personas que están alrededor nuestra. Si tenemos que bajar el ritmo porque nos agobie la mascarilla lo recomendable es hacerlo hasta que nos acostumbremos.

Caminar de 8000-10000 pasos (6 a 8 km) diariamente es la actividad que se recomienda a las personas en edad madura.

Ese es el mejor deporte que podemos hacer, andar a un ritmo ligero.

Al llegar a casa limpiar las suelas de las zapatillas con lejia rebajada, lavar la ropa con agua caliente a 60ºc y ducharse sin demora.

La ropa de casa nunca debe ser la que utilicemos en casa. Hay que diferenciarlas.

También te puede interesar:

Ponte en forma durante la cuarentena con Paco Dávila, entrenador personal de COPE