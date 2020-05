Condenan a una residencia de Málaga por la caída de un hombre que murió meses después

Un juzgado condena a la una residencia de mayores de Málaga por la caída que sufrió en su habitación un hombre de 71 años, que meses después falleció. Ahora la aseguradora del centro tendrá que indemnizar a la familia con 4.890 euros, según se recoge en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga.



Los hechos ocurrieron en febrero de 2017 como consecuencia de la falta de cuidado de la enfermera que fue a asearle esa mañana, según consta en la sentencia y como relata en COPE Málaga el abogado de la asociación El Defensor del Paciente en Málaga, Damián Vázquez, que ha llevado el caso, “para el aseo diario le indican que debe apoyarse en la cama, esta cama se desplaza porque no tiene puestos los frenos en las ruedas y se cae al suelo, la auxiliar intenta sujetarlo, pero por la corpulencia de este señor y porque estaba solo el auxiliar, al final se cae al suelo y se produce una luxación, fractura y demás”, lamenta.

VARIOS MESES IMPEDIDO

El afectado estuvo varios meses impedido, utilizando corsé, y con una fractura de la vértebra lumbar, además de prolongarse su estancia en la residencia por dicho motivo y cobrarle por ello, hasta que pudo abandonarla, con numerosos perjuicios y afectación de su salud.

El abogado también denunció que no lo derivaron inicialmente tras la caída al hospital, como hubiera sido preceptivo, dejándolo en la residencia en ese estado, ni avisaron a la familia de dicha caída, como apunta Vázquez, “la familia reclama del porqué no se le llamó, no se le informó de esta caída, tampoco se le llevó inmediatamente al hospital, tardaron varios días en llevarlo y posteriormente se le realizan mas pruebas, se le lleva una segunda vez al hospital y ya se comprueban todos los daños que tenía este interno”, señala.

NO CONTENTOS CON EL TRATO

El lesionado continuó con tratamiento, estando totalmente impedido y con la colocación de un corsé, ya que tenía fractura en la vértebra lumbar, como consecuencia de la caída, hasta que el día 26 de abril pudo salir de la residencia debido a que no estaban contentos con el cuidado de la residencia.

Necesitaba ayuda diaria, no podía moverse ni andar solo, con dolores en el pecho y espalda agravados por el corsé y finalmente falleció tras empeorar.

Atendiendo los argumentos del abogado se reconoce que el hombre perdió el equilibrio y no pudo ser sujetado por la auxiliar, cayendo al suelo y se entiende que concurre una falta de medidas de aseguramiento en el cuidado y atención del interno.