¿Cómo vive un embarazo una primeriza en tiempos del coronavirus?

El coronavirus ha alterado nuestro ritmo de vida. Nuestros hábitos han cambiado, las restricciones a las que nos vemos sometidos desde el pasado14 de marzo ha provocado que nuestra rutina cambie diariamente. A pesar de este cambio tan brusco, la vida continúa y hay que saber adaptarse a la actual coyuntura, y si no que se lo pregunten a las mujeres que están embarazadas y que están pasando esta etapa durante la pandemia.

EMBARAZO CON SEGURIDAD

Este es el caso de Patricia Martínez, una malagueña de 34 años, embarazada de 18 semanas (poco más de cuatro meses), a la que apenas le ha dado tiempo a compartir la buena noticia de su embarazo con la familia y los amigos. Patricia y su pareja jamás se hubieran imaginado en el mes de diciembre, cuando recibieron la noticia de la buena nueva, que iban a vivir este bonito proceso de esta manera tan atípica. Ahora se ha encontrado con que salir a hacerse una revisión, el seguimiento del embarazo, no es como lo había imaginado: “Cuando te quedas embarazada no te esperas que tengas que ir a las revisiones solas y con miedo. Cuando llegas al hospital te encuentras sitios señalados donde te puedes sentar y donde no. Tengo miedo de salir a la calle, tener cuidado de ponerte la mascarilla de la mejor manera para protegerte a ti y a tu bebé y la verdad que es una situación muy atípica. Pero no queda más remedio que sobrellevarlo de la mejor manera posible”, explica Patricia.

Por regla general, la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia, es compartida con alegría en el día a día. Ver la evolución de la barriga con el paso de los días, comenzar a preparar la habitación del recién nacido, comprar su primera ropa, explicar cómo te sientes y como están cambiando ante esta nueva vida, sin embargo, en el caso de Patricia, este proceso no es el que esperaba: “Es una situación rara, esperas convertir el nacimiento con la familia y sólo tenemos contacto con los familiares a partir de fotos, queremos montarle el cuarto y no podemos comprarle nada, sólo cosas por internet. Lo importante es que el bebé está bien. Solo vamos a las revisiones obligatorias. La situación es algo complicada” subraya Patricia.

Patricia muestra la evolución de su embarazo en las últimas semanas

SU PRIMER EMBARAZO

Para Patricia y su pareja, este embarazo es el primero. Están viviendo situaciones nuevas que no tienen nada que ver con las que han visto a su alrededor en circunstancias normales. Patricia saldrá de cuenta el próximo 19 de septiembre y espera que para entonces la situación haya cambiado y así poder preparar de la mejor manera la llega de su primer hijo: “No me ha dado tiempo a comprarle nada. Me quedé embarazada en diciembre y nos recomiendan que hasta las 12 semanas no empieces a hacer nada, cuando ya te empiezas a hacerte a la idea sucede el estado de confinamiento y nos cambia la vida. No le he comprado nada, solo tiene una ropita que le compró mi madre porque le hacía mucha ilusión. Sólo podemos comprar por internet y la ilusión es poder acercarte tú a la tienda, ver la variedad que hay, y elegirla con tu pareja", cuenta Patricia.

Las mujeres que han vivido un embarazo nunca lo olvidan, el primero siempre especial, seguro que Patricia y su pareja tendrán que contarles muchas cosas a su hijo cuando venga al mundo.

