¿Cómo tomamos el café los españoles? Cinco curiosidades que desconoces

El café es uno de los productos que más se consumen a diario en nuestro país. La manera de tomarlo es ya cosa de cada uno porque hoy día existen decenas de propuestas a la hora de degustarlo. La plataforma especializada en el take away Yump, ha analizado los hábitos de consumo de este producto en España y ha publicado cinco curiosidades en torno a este producto, del que se consumen, cada año, 10.000 millones de kilos en todo el mundo.

CURIOSIDADES

* El café es, junto a la cerveza, la bebida más demandada en formato “para llevar” en los restaurantes españoles.

* En cuanto a la forma de consumirlo o prepararlo, la opción favorita es el café con leche. Le sigue el cremoso capuccino y el café solo con hielo américano. En cuarto lugar, se encuentra el cortado o macciato, y el café solo o expreso completa el top 5. Aumenta el consumo de leches vegetales y el café libre de azúcar.

* Cada vez existen más combinaciones posibles a la hora de preparar un café. En los últimos años se ha registrado un crecimiento en el consumo de leche sin lactosa o leches vegetales, como la de soja. Además, cada vez más personas piden café sin azúcar.

* El día de la semana que más se consume esta bebida es el lunes, junto al jueves y viernes. El momento preferido para hacerlo es por la mañana y después de comer. El consumo se dispara entre las 7:00 y las 12:00 horas (el 50% del total de cafés demandados) y entre las 16:00 y las 19:00 horas (el 30%). Tan solo el 10% lo pide a partir de las 19:00 horas.

* Solamente el 35% de los usuarios españoles piden café descafeinado.

SINGULARIDAD

Está claro que el café forma parte de la dieta diaria de muchos españoles, pero hay lugares dónde pedir un café en el bar es toda una aventura. Es el caso de Málaga donde se pide el café de manera diferente al resto de España. Para encontrar la explicación hay que mirar al pasado y retroceder al año 1954.

Por aquel entonces, José Prados, dueño del Café Central de Málaga, estaba ya un poco hastiado de desperdiciar café:“La gente venía al café y le pedían un café con leche y luego le decían que tenía mucho café y poca leche o al revés, por lo que debía de poner al cliente otro café y desechar el anterior, con el gasto que eso le generaba”, explica Rafael Prados, hijo de José y actual propietario del café. En 1954 España andaba sumida en un periodo de carencia y productos como el café no abundaban precisamente.

Harto de tanto desperdicio se puso manos a la obra y estableció unas medidas para que el cliente y el camarero se entendieran y supieran que tipo de café se estaba sirviendo. Con los tipos de café establecidos, José Prados creó una carta que contenía 9 tipos de café, pero cuando fue a poner el mosaico que adorna las paredes del Café Central quedaba un hueco libre y pidió consejo a amigos y clientes para que el cartel quedara redondo “cómo no encontraron ninguno, uno de los camareros, gitano y con mucha gracia, contestó le falta el no me lo ponga, y así se quedó”, explica el actual propietario.

La ubicación del Café Central, en pleno centro de Málaga en la Plaza de la Constitución provocó que la peculiar forma de pedir el café en ese lugar se extendiera por el resto de la provincia de Málaga.

