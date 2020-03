¿Sabías que el dulce típico de Málaga lo inventó un futblista?

Málaga es una provincia con una gratronomía amplia y exquisita. Multitud de plato son santo y seña de la provincia: los espetos de sardinas, el gazpachuelo el campero, ensalada malagueña, la porra antequera...pero si hay un dulce típico en Málaga son las tortas locas.

Este exquisito dulce es muy sencillo de preparar consiste en rellenar dos discos de hojaldre con crema pastelera, cubrirlos con un glaseado de color naranja y rematarlos con un punto de guinda. Un pastel tan sencillo se ha ido convirtiendo con el paso de los años en toda una referencia en la la provincia de Málaga y cada vez más conocido en Andalucía y en otros puntos de España. Lo que seguro que no sabes es que el inventor de este dulce fue un futbolista que jugó en el C.D. Málaga diez temporadas: Eduardo Rubio Cao.

Historia

Este jugador llegó a Málaga a principio de los años 50, natural de la localidad catalana de Sant Adriá de Besós , era un central que jugó en el equipo blanquiazul en primera y segunda división disputando 194 partidos e incluso ejerció de entrenador seis partidos en el último año de su carrera en activo. Eduardo Rubio, al margen del fútbol, era maestro pastelero “Él tuvo la idea de crear una una milhoja redonda terminado con un glaseado de azúcar y yema, mis padres que ya trabajaban con él lo que hicieron fue seguir con la tradición como yo hago hoy en día” explica Manuel Tejero, propietario de Obrador Tejero, confitería que fue la encargada de llevar hacia adelante la idea de Eduardo Rubio.

Son nuestro ojito derecho, las niñas de nuestra casa, son... ¡Nuestras Tortas Locas! pic.twitter.com/YwmFMe6IMq — Obrador Tejeros (@tejerosobrador) May 24, 2019

Una vez que ya conocemos el origen de este delicioso producto, hay una incógnita que aún falta por despejar ¿por qué el nombre de loca? La solución tiene tintes musicales: “En los años 50 estaba de moda la canción A lo loco se vive mejor, y de ahí nació el nombre y con el nombre de loca se quedó para siempre”

Popularidad

Aunque hoy es un dulce tradicional de Málaga, en su momento era un dulce que llamó la atención pero que no tuvo el impacto que tiene ahora: “Antiguamente los dulces que consumía la clase trabajadora eran galletas, tortas de aceite, de Algarrobo... los pasteles de nata o chocolate eran para las clases pudientes, porque no todo el mundo podía acceder a estos productos. Con la loca se consiguió que la gente accediera a un dulce diferente y con crema, algo a lo que no estaba muy acostumbrado por aquellos tiempos. El boom de las locas viene de un tiempo a esta parte. Ahora son la gente joven las que la han convertido en el dulce estrella de Málaga. Ya tenemos mucha demanda de Sevilla y Almería y otros puntos. En Madrid también hay un punto de venta de productos malagueños y también empieza a ser conocida”

Las tortas locas es el dulce más popular de MálagaNacho Gutierrez Ruiz

Setenta años han pasado ya desde la creación de las tortas locas, seguro que su creador, Eduardo Rubio, jamás hubiera imaginado que pasaría a la historia no por sus andanzas como jugador de fútbol recorriendo los estadios más importantes de España, si no por ser el creador del dulce típico de Málaga:”Las Tortas Locas”