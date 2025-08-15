Comienza la Feria de Málaga más luminosa

El Real de Cortijo de Torres ya está preparado para recibir a los visitantes

La Feria de Málaga 2025 comienza a rodar. Un año más malagueños y visitantes se echarán a la calle para vivir intensamente uno de los momentos más esperados. Los dos escenarios tradicionales ya están preparados. El Centro Histórico y el Real de Cortijo de Torres están en perfecto estado para que puedas disfrutas de las fiestas.

LUCES CON TECNOLOGÍA LED

El Real de la Feria contará este año con más de 2,5 millones de puntos de luz que emplean tecnología sostenible. A la portada inspirada en el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’, que estará cubierta por 145.000 puntos de luz tipo led, se suman los 222 arcos, 59 motivos de farola,242 motivos agrupados, 10 figuras de suelo, 13.057 metros de guirnaldas, 57.200 farolillos y tres pórticos con más de 47.000 luces leds instalados en el recinto.

Ayuntamiento de Málaga La Feria da comienza tras la noche de los fuegos artificiales

Así, la feria se consolida un año más como una festividad comprometida con la sostenibilidad medioambiental. Ya en la edición de 2024, se sustituyeron cerca de 600 luminarias de alumbrado público por otras de tecnología led, y desde hace varios años se implementó una iluminación decorativa de bajo consumo al sustituir la iluminación de la portada por tecnología led.

nueva portada del real

El Real estrena una nueva portada inspirada en el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’, una estructura que se construyó para la visita de la reina Isabel II, con unas dimensiones de 29 metros de alto hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada, por 40 metros de ancho. La portada estará cubierta, además, por 145.000 puntos de luz tipo led y ha contado con una inversión de 287.067,50 euros procedentes del presupuesto de electrificación y decoración de la Feria. Se trata de una réplica casi exacta de la infraestructura efímera construida para la visita de la Reina Isabel II en el año 1862.

Ayuntamiento de Málaga El Real de Cortijo de Torres estrena portada

La portada albergará un espacio central diáfano de más de 100 m², que ofrecerá a los visitantes una vista privilegiada desde distintos ángulos del recinto. Igualmente, estará compuesta por 145.000 puntos led e incorporará como novedad cortinas de ‘Ecogreenlux’, un sistema patentado por Ximenez Group que permite reducir la contaminación lumínica hasta en un 93% y ahorrar hasta un 60% de energía, reforzando, así, el carácter sostenible de la instalación.

Con esta propuesta, la Feria de Málaga 2025 avanza en su compromiso con la tradición, la sostenibilidad y la innovación, y se mantiene como referente nacional en iluminación artística de eventos festivos.

Comienza una semana de fiesta, baile, alegría y diversión en la que Málaga ya está preparada para darlo todo.