¿Cobraré el 70% del sueldo?, ¿me pueden despedir?: lo que debes saber sobre laprórroga de los ERTE

Una de las consecuencias económicas de la pandemia es que actualmente en Málaga hay 27.000 trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, personas afectadas por los casi 7.500 ERTE que están activos a día de hoy en la provincia, según la Seguridad Social.

Tras una compleja negociación, Gobierno, patronal y sindicatos han acordado prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero de 2021 y, además, se han creado dos figuras más para que las empresas que lo necesiten se puedan acoger a esta fórmula.

COMO AFECTA

En el caso del trabajador, ¿cómo le afecta esta prórroga, por ejemplo, a su retribución? Lo explica Alfonso Urbano es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y experto en materia fiscal que en una entrevista hoy en COPE Más Málaga señalaba que, “había unos acuerdos para que no bajara la prestación de desempleo al 50% si no que siguiera al 70% de la base de cotización, lo que es el desempleo normal, y éstos no se ven afectados”, apunta.

FUTURO INCIERTO

Prestaciones cuyo cobro no se está retrasando tanto como al principio de la pandemia. Los trabajadores afectados por un ERTE seguirán cobrando un 70 por ciento de su sueldo. Además, de momento no van a consumir paro. Y la gran pregunta que se hacen esos miles de trabajadores: ¿pueden ser despedidos una vez termine el ERTE? El compromiso de las empresas es no despedir durante un período mínimo de seis meses, desde que el primer trabajador salga del ERTE.

Pero no existe absoluta garantía, así lo apunta Urbano, “eso no impide que alguna empresa tenga que tomar esta decisión drástica y tengan que despedir. Que pueden ser despedidos, sí, pero hay una protección y hay un compromiso de la empresa cuando se ejecuta el ERTE, pero todo está en función de la evolución económica que exista”, señaló.

