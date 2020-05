La clase de lengua de Lucía Etxebarría sobre el acento andaluz que deja retratado a Pablo Motos

El acento andaluz sigue siendo un tema recurrente para estar en el centro de la polémica. Si semanas atrás las miradas por su acento se centraban en la ministra andaluza María Jesús Montero y la opinión que de ello tenía el periodista y escritor Arturo Pérez Reverte, en estos días el foco recae en Pablo Motos y su desafortunada pregunta sobre el acento andaluz al periodista Roberto Leal que se pondrá al frente del concurso de Antena 3 "Pasapalabra".

Las reacciones no se han hecho esperar y muchas de ellas han cargado sobre el popular presentador de "El Hormiguero", Pero llama la atención la opinión expresada por la escritora Lucía Etxebarría, que suele ser muy activa en las redes sociales y cuyos comentarios en twitter no suelen pasar desapercibidos. Etxeberría se posiciona claramente a favor del acento andaluz y le lanza este mensaje a Pablo Motos: "A propósito de lo de Pablo Motos le recuerdo al respetable que el andaluz es una variante dialectal del español; y que las variantes dialectales no son incorrectas, sino manifestaciones legítimas de una lengua en una población determinada", explicó en su cuenta de twitter.

A propósito de lo de Pablo motos le recuerdo al respetable que el andaluz es una variante dialectal del español; y que las variantes dialectales no son incorrectas, sino manifestaciones legítimas de una lengua en una población determinada. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 5, 2020

REACCIONES

Las respuestas a esta clase de lenguaje no se hicieron esperar y los comentarios, mayoritariamente de andaluces, se posicionaron a favor de la escritora: "Soy de Cádiz y ya cansa explicarlo... bueno pero escuchar que el catalán es un dialecto y ya se te cae la cara a pedazos".

Soy de Cádiz y ya cansa explicarlo... bueno pero escuchar que el catalán es un dialecto y ya se te cae la cara a pedazos..����. — Andrés Pino (@ZacharySylar) May 5, 2020

A lo que respondía Lucía Etxebarría con otra lección de lengua donde explica el origen de los dialectos: "Bueno el caso es que todo idioma es un dialecto de otro, hasta que se separó durante el suficiente tiempo y con tantos cambios como para ser considerado un idioma diferente".

Bueno el caso es que todo idioma es un dialecto de otro, hasta que se separó durante el suficiente tiempo y con tantos cambios como para ser considerado un idioma diferente. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 5, 2020

ROBERTO LEAL Y MANU SÁNCHEZ

Tras esta polémica de Pablo Motos a cuenta del acento andaluz de Roberto Leal, se ha vuelto a hacer viral una entrevista en Canal Sur que mantuvieron en su día el periodista sevillano y el humorista Manu Sánchez a cuenta del acento andaluz. En esa conversación, Manu Sánchez le explicaba a Leal que: "El único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres, entonces el acento tenemos que corregirlo porque es acento de pobres. Porque el acento, la ‘z’, puede hacer pensar a la gente que mi abuelo recogía aceitunas o que recogía algodón” y añadía: "Quieren que nos avergoncemos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de lo que creo que nos tenemos que sentir más que orgullosos”.

Y que pasara esto en un programa presentado por Roberto Leal en Canal Sur, junto al gran Manu Sánchez... Cada día Pablo Motos sorprende más pic.twitter.com/mH6giWxnEf — SHOWTIME TV #YoMeQuedoEnCasa (@adrien_elamigoa) May 4, 2020

El acento andaluz, de nuevo en la diana, ¿quién será al siguiente que se le cuestione por su habla? Seguiremos pendientes.

