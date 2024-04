Cierre de piscinas en Málaga: consecuencias económicas a largo plazo

Un impacto negativo de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de tres millones de viajeros. Estas son las consecuencias que, según la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, tendría este verano en la provincia el cierre de piscinas privadas como medida de ahorro de agua.

Para exlplicar este impacto tan cuantioso en una provinica como Málaga, que tiene mar, en COPE Málaga hemos recurrido a Jesús García Ahumada, delegado en la Costa del Sol de esta asociación. "En los pueblos del interiordonde hay muchas casas rurales y villas unifamiliares, si no hay piscina puede ser peor que el COVID y en la costa la mayoría del turismo es familiar, padres con niños, y los niños van de siete días, uno a la playa y seis quieren estar en la piscina".

Jesús García Ahumada asegura que no abrir las piscinas privadas este verano provocaría un perjuicio más allá de este año... "los ciudadanos de aquí podríamos entender que no tengamos piscina y nos adaptaríamos, iríamos a la playa y el año que viene volveríamos a estar aquí, pero el turista si este año no tiene piscina, no volvería el año que viene".

Dice Jesús que las piscinas está llenas la inmensa mayoría... "están limpias, no hace falta permitir llenarlas, que con el relleno, que el impacto es muchisimo menor, se salvaría la situación y el verano".

La asociación de viviendas turísticas se ha reunido con la Junta de Andalucía para transmitirle la preocupación por el mantenimiento de las restricciones por la sequía, en lo que afecta a las piscinas privadas.