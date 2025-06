Un catedrático sobre la especie invasora que conquista Andalucía: “No conozco otro caso de explosión tan rápida”

No es difícil verlo en el entorno rural o en plena ciudad. Su presencia no pasa desapercibida. Posiblemente, te hayas encontrado con alguno. Te hablamos del avispón oriental, una especie mucho más grande y llamativa que la avispa común que estamos acostumbrados a ver en Málaga.

En el último año, la presencia del avispón oriental se ha multiplicado en el campo malagueño y en la ciudad. Según se desprende de un proyecto de ciencia ciudadana que estudia la evolución de esta especie, Málaga es una de las provincias más afectadas de Andalucía por la expansión del avispón oriental, con un aumento de su población del 30 por ciento entre 2023 y 2024: “No conozco otro caso de explosión tan rápida y con gran crecimiento poblacional. Más extensión y más abundancia”.

ORIGEN

Pero, ¿de dónde es originario el avispón y cómo ha llegado a nuestra provincia? Raimundo Real Giménez es catedrático en Zoología del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga: “Es del Mediterráneo oriental: Turquía, Líbano, norte de África y Marruecos. Es fácil que haya llegado de Marruecos, pero no es seguro. La primera introducción fue en Algeciras que, por una parte, está muy cerca de Marruecos. Por otro lado, tiene un puerto que genera mucho tráfico”.

Europa Press Avispón oriental en Andalucía

PELIGRO PARA LA APICULTURA

El avispón oriental tiene gran presencia en el entorno rural, donde está causando graves problemas a otras especies, como es el caso de las abejas: “Les gusta ir a las colmenas, esperar en la entrada a que salgan las abejas, capturarlas, matarlas y llevárselas para que coman las larvas. Los adultos se alimentan de néctar, pero las larvas son carnívoras”.

Esto provoca que las abejas no salgan de las colmenas por miedo a ser atacadas. Una situación genera importantes perjuicios en la apicultura: “Al no salir no comen, no beben, no hacen sus funciones. Muchas se mueren dentro y otras, al no salir a recolectar, no hacen miel, y esto es una explotación ganadera”.

El del avispón oriental es un problema que conoce bien Antonio Vázquez, un apicultor malagueño que tiene unas 600 colmenas en la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda. En el último año, ha visto como el avispón oriental ha mermado su producción de miel: “Si tenía que haber sacado cien kilos, he sacado cuarenta. Un cuarenta por ciento menos de kilos”.

Presencia del avispón oriental en una colmena de abejas

IMPARABLE

Desde el sector piden a las administraciones medidas contundentes para controlar la población del avispón oriental, una especie que, según se desprende de un proyecto científico que estudia su evolución, Málaga ha experimentado un aumento de su población del 30 por ciento entre 2023 y 2024. Y otro dato, en este caso, del Ayuntamiento de Málaga: en la capital, el número de intervenciones municipales por presencia de nidos de avispón oriental ha pasado de los treinta de 2023, a casi cuatrocientos en 2024.