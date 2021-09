La carta viral para concienciar contra el alcohol al volante: "¿Por qué la gente hace esto, mamá?"

Las distracciones al volante, el exceso de velocidad, el alcohol y las drogas son las principales campañas de conciencación que acomete la Dirección General de Tráfico (DGT) para sensibilzar a los conductores de los peligros que puede conllevar conducir sin tomar todas las precauciones.

En los últimos años hemos asistido a campañas agresivas para evitar distracciones al volante como distraernos por el uso del móvil al volante. Pero sin lugar a dudas, las mayores acciones para evitar accidentes se enfoncan en concienciar en no tomar alcohol y drogas si vas a conducir.

Desde la mítica campaña protagonizada por Steve Wonder y el famoso: "Si bebes no conduzcas" son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo para reducir el número de muertes al volante.

Hasta el 26 de septiembre han muerto 743 personas en #siniestrovial en #carretera.



?? 207 en autopista/autovía y 536 en resto vías.

?? 298 vulnerables: 187 motoristas, 77 peatones, 11 en ciclomotor, 23 ciclistas.



Seguimos trabajando por un objetivo ??0? #CeroVíctimaspic.twitter.com/yVJcUEdRxI — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 27, 2021





CAMPAÑAS DE IMPACTO

Sin lugar a dudas, las campañas que más impacto han causado son las que cuentan historias reales. En este sentido, a través de las redes sociales son muchas las historias de personas, hasta entonces anónimas, que han salido a la luz para contar su historia y contar su experiencia y así evitar que otros conductores eviten los errores que otras personas han cometido y que les ha cambiado la vida o sencillamente les ha provocado la muerte.

En las últimas horas, una carta publicada en la cuenta de Instagram es.decirdiario se ha viral por la crudeza del relato. En ella se refleja una situacion normal de una chica, que como tantas otras salen de fiesta y prometen a su madre que no beberá para llegar sana y salva a la mañana siguiente:

"Mamá, salí con mis amigos. Fui a una fiesta y me acordé de lo que me dijiste: “no bebas si conduces“. Me pediste que no bebiera porque tenía que conducir. Por eso, me tomé un sprite. Me sentí orgullosa de mi misma, incluso por escuchar la forma en la que, suavemente, me recomendaste no beber si tenía que conducir, a diferencia de lo que algunos amigos/as me dicen.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tomé una decisión saludable y tu consejo fue justo. Cuando la fiesta terminó, la gente comenzó a conducir sin estar en condiciones de hacerlo. Cogí mi coche con la certeza de que estaba sobria. Aunque… no podía imaginar lo que me esperaba. Ahora estoy aquí tumbada en el asfalto y escucho a la policía decir: “la persona que causó el accidente estaba ebria...”

Mamá, tu voz parece tan lejana... Mi sangre está derramada por todas partes y estoy buscando, con todas mis fuerzas, la forma de decirte que no llores. Puedo escuchar a los médicos decir, "no va a sobrevivir".

Estoy segura de que la persona que conducía el otro coche, mientras iba a toda velocidad, ni siquiera se lo imaginaba. Finalmente, decidió beber y ahora yo soy la que tiene que morir...

¿Por qué la gente hace esto, mamá? Sabiendo que pueden destruir vidas... El dolor es como si me clavaran cien cuchillos al mismo tiempo. Dile a mi hermano que no se asuste. Mamá, alguien tenía que decirle a esa persona que no se debe beber y conducir al mismo tiempo...

Tal vez, si sus padres se lo hubieran dicho, o simplemente si hubiese escuchado a quienes se lo decían, yo estaría viva ahora... Mi respiración se hace cada vez más débil y comienzo a tener miedo. Estos son mis últimos momentos y me siento desesperada…

Me gustaría poder abrazarte mamá, mientras estoy tumbada, aquí, agonizando. Me gustaría decirte que te quiero y por eso... te quiero y... adiós».









La públicación ha corrido como la pólvora y muchas son las interacciones que está teniendo de usuarios que cuentan sus historias y de como la imprudencia de otras personas cambiaron sus vidas para siempre.

También te puede interesar:

DGT: El importante detalle que debes tener en cuenta al llevar la documentación de tu coche en el móvil

La DGT alerta a los padres que llevan a sus hijos en moto al colegio: "Cuidado con la mochila"