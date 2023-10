La canción favorita de Javier Sierra inspirada en la luz

La historia que hay detrás de la canción que le gusta a Javier Sierra. 'En diciembre de 1968, la nave Apolo VIII de la NASA con tres hombres a bordo fue la primera que puso unos ojos humanos más allá de la Tierra. Aquellos hombres perdieron de vista nuestro planeta durante unos minutos y en sus transmisiones, para ganar fortaleza decidieron leer un capítulo de la Biblia'.

Ese capítulo era el libro del Génesis y en él se dice que lo primero que creó Dios fue la luz y el origen de esa historia, inspiró este tema.

"Let there be light" de Mike Oldfield.

LETRA

And the earth was without form, and void;

and darkness was upon the face of the deep.

And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

And God said,

Let there be light

and there was light.

And God saw the light,

that it was good…