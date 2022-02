Boticaria García anuncia el nuevo efecto secundario tras la vacuna del COVID: bultos superficiales

Al igual que ha ocurrido con las dos primeras vacunas, la campaña de vacunación contra el COVID continúa muy activa en toda España con la tercera dosis, una vacuna que supone un gran refuerzo que resulta esencial para combatir de la mejor manera el dichoso virus, que se ha reproducido de sobremanera con la aparición de la variante conocida como Ómicron.

Todas las vacunas suelen conllevar una serie de efectos secundarios que se pueden pronunciar en mayor o menor medida según la persona. Lo más habitual es que tras someterse a la vacunación por la pandemia del COVID aparezcan efectos secundarios que mayormente se pronuncian con dolor en el brazo, es decir, en el lugar del pinchazo; dolor de cabeza o fatiga.





Esos síntomas son el resultado de que el organismo está generando una respuesta inmunitaria, algo que no debe preocupar lo más mínimo. Sin embargo, la confusión que conlleva todo lo relacionado con la pandemia por COVID hace que muchos se preocupen por algunos síntomas menos habituales, como así ha surgido con la tercera dosis.





APARICIÓN DE BULTOS EN CUELLO Y AXILAS

La tercera inoculación ha provocado que muchas personas tengan síntomas que han provocado cierta preocupación, pero es algo a lo que se debe temer. Independientemente de si se trata de Pfizer o Moderna, muchas personas que han recibido la tercera vacuna han sufrido una inflamación en las axilas, la clavícula o el cuello. Son unas pequeñas bolitas que pueden aparecer en las zonas mencionadas tras la vacunación pero que no revisten ninguna gravedad.

Así lo ha explicado Marián García, más conocida como Boticaria García, colaboradora habitual en muchos medios de comunicación, que en Zapeando, programa que presenta Dani Mateo en La Sexta, habla sobre estos efectos secundarios que ha provocado en ciertas personas la tercera vacuna. “A mí me pasó, es algo muy normal, lo mismo que llegó se fue a los dos días, no suele doler, pero si molesta se puede tomar un ibuprofeno y no hace falta acudir a urgencias”, cuenta.

??Marian, la conocida @boticariagarcia, ha aprovechado su propio confinamiento para trasladarnos una serie de consejos prácticos que ha recopilado en una guía práctica que se puede descargar gratuitamente. pic.twitter.com/c43JPbjoPU — Noticias CMM (@CMM_noticias) January 26, 2022





La experta, que es doctora en farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética, apunta que “eso aparece en los ganglios linfáticos, que es donde se producen las células de la inmunidad”. La reacción que provoca la aparición de pequeños bultos en axilas o cuello solo significa una cosa, como apunta Boticaria García: “Eso significa que los soldados están armando filas y que la vacuna está haciendo su efecto con un poquito de reacción más de lo habitual”, aclara. Además, para hablar con mayor propiedad, especifica que la aparición de esos bultos es conocida como “adenopatía o linfadenopatía”.





UNA REACCIÓN NORMAL A LA VACUNA

Que tras ser vacunados exista una reacción es algo normal, puesto que da a entender que en el cuerpo están pasando cosas, algo que no debe preocupar. “Que nadie se agobie, si no da reacción tampoco hay que preocuparse porque cada organismo es distinto. Que nadie vaya a urgencias corriendo”, comenta. Lo que también dejaron claro en Zapeando es que no es nada recomendable beber alcohol tras ser vacunados.





