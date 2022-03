Barcelona competirá con Málaga y otras dos ciudades en la candidatura para albergar la Copa América de Vela

Falta menos de un mes para que Team New Zealand, defensor del título, designe la sede de la 37ª Copa América, y Barcelona ha confirmado su candidatura, con lo que se une a la terna de ciudades aspirantes a albergar el evento junto a Cork (Irlanda), Jeddah (Arabia Saudí) y Málaga.

La capital catalana ya sonó como sede en septiembre de 2021, pero entonces el consistorio barcelonés no siguió adelante. Además, ese mes se decidió aplazar la elección, y ahora, por la situación de la guerra en Ucrania, podría producirse un segundo aplazamiento.

AUDIENCIA MILLONARIA

El Ayuntamiento de Barcelona considera que después de los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol y el Tour de Francia, la Copa América es el acontecimiento deportivo más visto del mundo, con audiencias de más de 200 millones de espectadores.



La candidatura cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Puerto de Barcelona y que, en caso de que fuese la elegida, el Gobierno de España también se implicaría en la organización del evento. Por otra parte, por medio de Barcelona Global ya se está haciendo una labor de movilización de recursos para la candidatura.



La noticia ha sido una verdadera sorpresa, teniendo en cuenta que el Team New Zealand, que ganó la pasada edición, renunció, en junio de 2021, a la defensa en Auckland por no llegar a un acuerdo de financiación para el equipo de 100 millones de dólares neozelandeses (unos 62 millones de euros). A partir de ahí, el equipo neozelandés decidió buscar sedes que aportaran esa financiación y, además, asumiesen los costos de montar las bases de los competidores, preparar el puerto donde estarían los barcos y otras infraestructuras.

80 MILLONES DE COSTE

En algunos medios económicos se apuntó que el coste añadido a los 80 millones de euros que pide el equipo para su propia financiación deben sumarse otros 70 millones en esas infraestructuras. Y es que la edición de 2024 será la primera que no se dispute en las aguas del equipo ganador. En 2007, es cierto que la Copa América se disputó en Valencia, pero porque el ganador de la edición anterior, el Alinghi, era suizo, y Suiza no tiene salida al mar.

Hasta hoy, después de que Valencia quedase descartada por no contar con esa financiación, solo Cork y Jeddah parecían candidatas serias, pero en enero de este año, Málaga presentó su candidatura y ahora se ha añadido Barcelona.

Además, el equipo estadounidense ha pedido que Jeddah (Arabia Saudí) no sea elegida porque no cree que pueda garantizarse la seguridad en el Golfo Pérsico, lo que complica más la elección. Esta previsto que los equipos participantes empiecen a navegar en la sede elegida, si no hay nuevo aplazamiento en la elección y con los monocascos con 'foils' AC75, a partir del 17 de septiembre de 2022.