Aterriza en Málaga el equipo de la ciudad china del coronavirus y las autoridades descartan hacer pruebas

Ya ha aterrizado en el Aeropuerto de Málaga el vuelo en el que viajan los jugadores del Wuhan Zall, el equipo local de la ciudad china donde se ha originado el coronavirus. Las autoridades sanitarias transmiten, en primer lugar, un mensaje de “tranquilidad” puesto que no se da “ninguna circunstancia, ni ninguna sintomatología ni ninguna sospecha que pueda hacer que tengamos la mínima posibilidad de un contagio por parte de ninguna de las personas que componen esta expedición”, según el jefe de Servicio de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, Enrique Moya.

SIN CONTROLES

Hasta el aeropuerto se ha desplazado este miércoles un equipo de la Junta para recibir al equipo chino. Ha sido eso, un recibimiento, porque finalmente a los jugadores no se les ha sometido a ningún tipo de prueba, puesto que Sanidad Exterior “no ha considerado en ningún momento que sea necesario hacer ningún tipo de control”.

CIUDAD EN CUARENTENA

La llegada a Málaga de este equipo ha hecho saltar todas las alarmas porque es el equipo de la ciudad foco del coronavirus. Desde el jueves pasado, no se puede entrar ni salir de Wuhan porque la ciudad está en cuarentena por el virus. Pero las autoridades sanitarias lanzan ese mensaje de “tranquilidad” porque los jugadores no presentan síntomas ni hay riesgo de que sean portadores del virus porque no pasan por su ciudad desde hace casi un mes, desde el 2 de enero (cuando el coronavirus aún no se había generado).

Pasado el mediodía, los jugadores han aterrizado en Málaga para poner rumbo a Sotogrande, en la provincia de Cádiz, donde se van a concentrar durante más de tres semanas. Aunque no hay síntomas, a los jugadores y al equipo técnico se les va a someter a un seguimiento.