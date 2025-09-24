Así es el fusil de asalto con el que un menor cometió un crimen por encargo: esclarecido un asesinato cometido en diciembre en Fuengirola

Madrugada del 7 de diciembre de 2024. Era sábado, en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. Aquella noche, como tantas otras, un holandés de 25 años salía de trabajar de un club de cannabis de Fuengirola. Cuando cerraba la puerta del local, una persona vestida de negro y con la cara cubierta le disparó varias veces con un fusil de asalto... con un arma y munición de guerra.

EL AGRESOR ARROJÓ EL ARMA ANTES DE HUIR

Aquel ataque de madrugada, en plena calle, resultó mortal: la víctima murió y el agresor huyó, arrojando el fusil bajo un coche que había en la zona. Esa ha sido una de las pistas fundamentales que han llevado a la noticia que se produce este miércoles: la detención del presunto asesino, un menor de origen belga y detenido en Holanda, donde fue contratado para llevar a cabo el crimen en la Costa del Sol.

Un crimen que, tras varios meses de investigación, la Policía Nacional (con la colaboración de las autoridades belgas y holandesas) ha conseguido esclarecer con un total de seis detenciones.

Los investigadores apuntan a que se desconoce la motivación concreta de este asesinato, aunque los indicios permitieron a los agentes relacionarlos con un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado holandés. Esa pista les llevó, en apenas cuatro días, a identificar a los autores. Identificados, pero no detenidos porque todos los arrestos no se produjeron de manera tan rápida.

La primera detención sí se produjo a los cuatro días en Torremolinos, la de uno de los implicados. Sobre el presunto autor material -el menor belga-: había cambiado de apariencia y había huído a Holanda junto a otro cómplice. Durante la compleja investigación entre policías de tres países, se supo que el asesinato cometido en Fuengirola estaba relacionado con otro cometido en Amsterdam, ambos organizados por un hombre que ya está en prisión como instigador de ambos crímenes.

En total, hay seis personas arrestadas por el caso de Fuengirola: el presunto autor material fue detenido en la ciudad belga de Gante y ahora está en España en un Centro de Menores, en régimen cerrado.