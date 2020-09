Así fueron los mejores momentos de Celia Villalobos en su primer programa en MasterChef Celebrity

El estreno de la quinta edición de MasterChef Celebrity ha dado mucho que hablar. Ya no solo por las recetas elaboradas, sino por las reacciones durante el programa de muchos de los concursantes. Entre esos concursantes se encuentra Celia Villalobos, exministra de Sanidad durante la etapa de Aznar y exalcaldesa de Málaga durante cinco años.

La malagueña protagonizó varios momentos, pero sorprendió sobre todo su lado más sensible. “A ver si pierdo el miedo, me han dado tantas hostias en mi vida que las llevo muy clavadas, le tengo un miedo tremendo a la crítica dura, lo tendré que superar. Estoy aquí porque quiero aprender a vivir y a disfrutar. Me gustaría que la gente viera a la auténtica Celia Villalobos, que no es tan fuerte”, comentó entre lágrimas.

Celia abre su corazón y se emociona frente a los jueces https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/Z64IsIeGEK — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

Muchos de los protagonistas de esta edición del programa culinario fueron 'Trending Topic' en Twitter, algunos por sus buenas dotes en los fogones y otros por sus reacciones o personalidad. Es el caso, por ejemplo, de Celia Villalobos, que tuvo muchos momentos destacables, como fue su conversación con el humorista Florentino Fernández. “He sido siempre de un PP progresista y abierto. Dejé de ser aznarista cuando empezó a meterse con Mariano Rajoy. Aznar nombra a Rajoy pensando que él va a estar detrás diciendo lo que hacer. Pero cuando te vas no pretendas que el que te sustituya haga lo que tú le digas porque ese va a echar ceniza sobre tus pasos”, indicó Villalobos.

La política me ha dejado mucho dolor de corazón, pero ya se me ha quitado https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/Mh2d8EThk2 — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

La exalcaldesa se mostró muy participativa y se le vio muy cómoda a la hora de cocinar. Se nota que los fogones no son algo nuevo en su vida, como bien admitió, sobre todo desde que dejó el mundo de la política. “Me gusta cocinar porque cuando me echaron del Gobierno me encontré con la vida”, admitió una sincera Villalobos.

"Me gusta cocinar porque cuando me echaron del Gobierno me encontré con la vida" - Celia Villalobos https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/FvPGj5aMvh — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

