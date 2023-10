Así fueron los inicios de la primera mujer futbolista española: "Le tiraban piedras"

Ahora que el fútbol español femenino cuenta con el reconocimiento internacional, sobre todo tras la consecución del título de la Copa Mundial Femenina 2023 de la FIFA, es oportuno acordarse de Ana Carmona Ruiz, más conocida como Nita Carmona y apodada como 'Veleta', la primera mujer que jugó en un equipo del fútbol español. La persona que mejor conoce la historia de esta mujer pionera es Jesús Hurtado, investigador y periodista deportivo. Lo primero es remontarse a principios del siglo XX, concretamente a 1908, año en el que Ana Carmona nacía en el barrio de Capuchinos, en Málaga. Su pasión por el fútbol surgió siendo una niña al ver a los marineros ingleses jugar al fútbol en la explanada del Puerto de Málaga.

NITA SE VENDABA EL PECHO PARA JUGAR

Nita Carmona tuvo que ingeniárselas para poder darle las primeras patadas a un balón. Su abuela lavaba la ropa de los jugadores del Sporting Málaga, y la joven Nita era la que llevaba las cestas con las prendas limpias: “En ese tiempo en el que no hay nadie en el campo, podía calzarse las botas y pegarle a la pelota”, cuenta Jesús Hurtado en La Noche de Adolfo Arjona. Carmona solía encaramarse a los árboles para ver jugar al Sporting de Málaga, hasta que un día tuvo la oportunidad de infiltrarse en el equipo y llegar a jugar como un jugador más. “Ella pasaba desapercibida porque era espigada, alta y además se vendaba el pecho; pasaba perfectamente como un joven y jugaba”, comenta el investigador.

Nita Carmona, la sexta por la izquierda, con el Vélez CF en los años 20. Archivo Jesús Hurtado









LE QUERÍAN PEGAR Y LE TIRABAN PIEDRAS

A Nita se le daba muy bien el fútbol, destacaba mucho e incluso llegó a despertar envidias: “Los compañeros de su equipo que no jugaban se chivaban y decían que no podía ser, que era un escándalo", detalla.Aquel deporte que tanto apasionaba a Nita Carmona le mereció ser rapada, denunciada e incluso encarcelada. “ La gente saltaba al campo a por Nita y eso daba origen a denuncias por 'alteración del orden público'. A veces el juego era detenido y algunos querían coger a Nita, otros querían quitarle la ropa, algunos querían pegarle patadas y muchos otros les tiraban piedras”, explica Hurtado.

Ante el calvario que vivía la joven malagueña su familia decidió trasladarla a vivir con unos familiares de Vélez-Málaga, lugar donde encontró la acogida por parte de otros futbolistas que no había encontrado en Málaga. “Todos lo compañeros se pusieron un mote para que no tener que decirle Anita durante los partidos, ella era Veleta. Lo que no tuvo en Málaga lo encontró en Vélez-Málaga. Pero esto no podía seguir así porque cada vez se pusieron más complicadas las posibilidades de que una mujer jugase con hombres. Nita tuvo que volver a Málaga y dedicarse a lavar ropa y coser”, subraya Jesús Hurtado.

Unos años más tarde, en 1940, fallecía con solo 32 años. Fue enterrada con la camiseta del Sporting de Málaga en el cementerio de San Rafael de Málaga, ciudad que recientemente ha aprobado ponerle su nombre a una calle de la capital malagueña.