Así evalúa Limasam a sus trabajadores para que puedan cobrar íntegra la paga de productividad

Por primera vez, los trabajadores de la limpieza de Málaga, hoy empleados de la empresa municipal Limasam, están siendo evaluados. Desde el 1 de enero su trabajo está sometido a examen porque de esa labor diaria dependerá la cuantía de la paga de productividad que cobrarán en enero de 2023. Una paga que hace años (con la antigua Limasa) se cobraba íntegra, sin ninguna condición.

El año pasado se evaluó en base al absentismo y este enero se ha abonado la paga a quienes cumplieron con su jornada laboral. Hubo 190 operarios que no cobraron la paga precisamente por sus faltas injustificadas al trabajo. Y en este 2022 ya se está evaluando tanto el absentismo, que supone el 70 por ciento de la paga, como la productividad, que supone el 30 por ciento de los 1.502 euros de la paga que se abonará en 2023.

Por un lado, el absentismo se mide en función de la asistencia al puesto de trabajo. Limasam cuenta con unas tablas por días en base a las que se hace el cálculo. Y, por otro lado, está la productividad en sí, que se mide según distintos criterios. Entre ellos la puntualidad o la uniformidad, también la calidad y la cantidad del trabajo realizado, algo fácil de medir, según la concejala responsable de Limasam, Teresa Porras: “Ellos cuando salen tienen un recorrido y eso está tasado. Saben todo el trabajo que puede hacer durante toda la mañana de trabajo. desde la seis de la mañana. Puede pasar que una de las calles esté muy sucia y en ese caso se justifica, quien está evaluando es consciente de que era imposible cumplir”.

SINDICATOS

El presidente del comité de empresa de Limasam, Manuel Belmonte, asegura que cumplirán con lo firmado (que esa paga se abone en función del absentismo y, como novedad, la productividad), aunque cree que no será tarea fácil: “Si hay que dejar la calle limpia y es necesaria una cuba como refuerzo a alguna barredora, el trabajo puede salir, pero podemos encontraros que falta personal por cualquier causa, como vacaciones que no se cubren, pues tenemos un déficit y al trabajador no le da tiempo a realizar toda la tarea. La teoría es una cosa y la práctica es otra”.

MÁS FACTORES

¿Qué más se mide a la hora de pagar a los operarios por su productividad? También el esfuerzo de los trabajadores en el desempeño de su trabajo y la actitud con compañeros y personas de la calle como señala Teresa Porras: “Los propios mandos saben si te llevas bien con tus compañeros, si hasta realizado una buena atención en la calle. Yo creo que hay muchas formas para saber y averiguar ese tipo de cuestiones”.

Los encargados de evaluar la productividad son los coordinadores, son lo jefes; pero no siempre los jefes directos “se valora cada cuatro meses por los responsables de cada “cuartelillo” y se van rotando esos mandos para que ellos no sean ellos los que valoren sus propios cuartelillos”, señala Porras.

De cómo va su examen particular se va a ir informando a cada operario a lo largo del año.

PAGAS PENDIENTES

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Andalucía ha dictado sentencia por la que se ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por distintos sindicatos contra el auto del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga dictado el mismo en procedimiento de ejecución.

Esta sentencia desestima las peticiones realizadas por los representantes sindicales de los trabajadores, en lo referente a no reconocer el incremento salarial de 2,4 por ciento en tablas para 2012, de la misma manera, no reconoce una subida de un 2 por ciento anual desde 2013 a 2018. Por último, tampoco reconoce compensación económica alguna por el vestuario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al mismo tiempo, la sentencia del TSJA cuantifica la paga de productividad de los trabajadores exclusivamente para el año 2013. En este caso se pagará a cada empleado una cantidad aproximada de 500 euros.

Las demás peticiones realizadas por los representantes sindicales de los trabajadores, han sido rechazadas como señala el auto.