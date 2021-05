Los alimentos que debes comer por la noche para perder peso de forma fácil y rápida

La pandemia nos ha traído un cambio en nuestros hábitos diarios. Nos ha cambiado la rutina de trabajo y hasta la forma de comer. Ahí es clave la cena. Es ese momento esencial para estabilizar tu peso, estés o no en dieta. Hay que tener presente que por las noches el metabolismo trabaja más lento mientras dormimos y en varias ocasiones la comida nos puede caer algo pesado y no deja conciliar el sueño. Además, si no se tiene conciencia, los alimentos podrían provocar una subida de peso.

CENA LIGERA

Es importante apuntar que el ejercicio debe ir de la mano de una buena alimentación y tratar, en la medida de lo posible, evitar a toda costa las cenas copiosas. Aumentar su actividad física y hacer cambios en lo que usted come y bebe puede parecer difícil al principio. Tal vez resulte más fácil si se comienza con pequeños cambios y obtiene la ayuda de su familia, sus amigos y su equipo de atención médica. Los resultados serán siempre positivos.

CINCO ALIMENTOS CLAVES

Muchas personas prefieren evitar la comida nocturna, pero eso podría ser perjudicial, así que es vital la alimentación y es por ello que te explicamos a continuación, qué incluir por las noches para no engordar. Éstos son los cinco alimentos clave. Cualquier nutricionista te los incluiría. En muchos portales de internet son el top cinco:

1. Yogur

El yogur natural es una buena fuente de nutrientes que son necesarios para el organismo como el calcio y la proteína. Además, es bajo en grasa y en azúcar por lo que aporta pocas calorías.

2. Pescado

Es ideal para la cena debido a que contiene minerales y nutrientes que estimulan la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular los ciclos del sueño. Además, brinda proteínas con menor aporte calórico.

3. Queso con nueces

El queso es rico en proteína y caseína, la cual ayuda a acelerar el metabolismo.

4. Huevos cocidos

El huevo cocido o huevo duro, tiene aproximadamente 80 calorías e incluye todo tipo de grasas y proteínas sanas. Además, es un alimento rico en proteínas que ayuda a saciar el apetito.

5. Espinacas

Las hojas verdes son ricas en magnesio y la espina es un alimento fácil de digerir. Además, gracias a sus nutrientes permitirá un descanso efectivo y provocará que despierte con energías por la mañana.

También es muy importante el incluir vegetales como lechuga, pepino, tomates, cebolla, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, zanahoria, espinaca o espárragos. Elige alguna fuente de carbohidratos: si prefieres comer tus carbohidratos en el día al menos elige una fuente de grasas saludables para la cena. Para ello, lo que siempre se recomienda consumir es pan integral, avena, patata/batata, granos, arroz integral y quinoa.

