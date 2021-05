Jordi Cruz pierde los nervios con un concursante de Masterchef: "¿Cómo se entiende eso?"

Esta novena edición de 'Masterchef' está dejando muchas imágenes que demuestran la exigencia que este talent show culinario de TVE lleva por bandera. No son pocos los agobios, las prisas, los fallos, las discusiones entre los concursantes y las reprimendas de los miembros del jurado.

Eso provoca muchas reacciones impulsivas y que los sentimientos estén a flor de piel. De ahí que en esta edición se estén viendo muchas lágrimas en los ojos de los participantes. En esta ocasión fue Fran, un conquense que es camarero y que ha sorprendido a muchos por sus habilidades en los fogones, el que se emocionó en el programa de esta semana que se celebró en Mijas.

Pero en el último programa no estuvo a la altura y se llevó una buena reprimenda de uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz, reconocido chef catalán que cuenta con seis estrellas Michelín, que recriminó el nivel mostrado por el equipo que lideraba Fran, sobre todo por el desperdicio de comida.

El jurado y los concursantes realizaron el programa desde Mijas (Málaga)

EL ENFADO DE JORDI CRUZ

Una vez finalizada la prueba en el que el equipo capitaneado por Fran no estuvo a la altura, Jordi Cruz tomó la palabra para mostrar su enfado por muchos motivos. “¿Cómo pueden avanzar las semanas y que vayamos a peor? Os damos consejos y no los escucháis. Estamos en la semana 5 de 'MasterChef', se debería notar esa evolución ese entender ciertas cosas del mundo profesional”, comenzaba su intervención el prestigioso chef y miembro del jurado.

Más allá de generalizar en su valoración, Jordi Cruz se centró durante un momento en criticar el papel que había realizado Fran. “¿Cómo alguien como tú, que eres consciente de lo que cuesta cuadrar una cuenta, haces ese despilfarro hoy? Han sobrado 4000 gambas y arroz a toneladas... ¿Cómo se entiende eso?”, se preguntaba.

Madre mía el carácter que está sacando Fran amiga #MasterChefpic.twitter.com/plae6NzWIg — MasterChef (@MasterChef_es) May 18, 2021

LA SINCERIDAD DE FRAN Y EL APOYO DE JORDI CRUZ

Con un gesto bastante triste y los ojos mojados, Fran no tuvo reparos a la hora de admitir que se había equivocado y que se sentía el principal responsable. “Me he visto desbordado y cuando lo he querido encauzar ha sido demasiado tarde. Yo me siento muy responsable, no hemos estado a la altura para ver que nos estábamos equivocando”, confesaba el concursante de Cuenca.

La sinceridad de Fran gustó a Jordi Cruz, que después de la reprimenda también tuvo palabras de elogio para el concursante, que es uno de los más queridos por la audiencia de 'MasterChef' por su buen hacer en la cocina y por su buena actitud con los compañeros. “Yo creo en ti, de verdad, creo que puedes ser alguien que mande bien, pero tienes que creértelo, tú no crees en ti. Creo que tienes un hombre organizado en tu cabeza, y que puedes ser un gran faro”, comentaba el chef.

"Que @JordiCruzMas me diga que confía en mí a mí me da muchísima motivación y no quiero fallarle. Para mí esto es la oportunidad de mi vida y no puedo desaprovecharla" @FranMChef9https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/CLoH5sJClS — MasterChef (@MasterChef_es) May 18, 2021

Visiblemente emocionado, Fran se mostraba muy motivado por lo que le había dicho Jordi Cruz. “Que Jordi me diga que confía en mí me da mucha motivación y no quiero fallarle. Esta es la oportunidad de mi vida y no quiero desaprovecharla”, decía Fran con la voz entrecortada por la emoción.

FRAN, UN EJEMPLO PARA EL RESTO

Tras admitir que la situación le había superado, que no había sabido reaccionar a tiempo y que se sentía muy responsable de lo ocurrido, Fran fue el ejemplo que Jordi Cruz utilizó para referirse al resto de compañeros. “Me gustaría que aprendieseis de Fran y ver esa exigencia, ese compromiso y ese respeto por la prueba y los comensales que le lleva ahora a estar al borde de las lágrimas”, concluyó Jordi Cruz.