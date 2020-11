Alaska da su apoyo a Miguel Bosé sobre su opinión en el COVID: "Soy muy de la teoría de la conspiración "

Alaska fue protagonista anoche en el programa "La Resistencia" con David Broncano. La popular cantante y actriz en tono desenfadado, como suele ser habitual en el programa de Movistar, no se cortó ni un ápice a la hora de apoyar a su compañero de profesión, Miguel Bosé.

Recordamos que Miguel Bosé ha estado en boca de todos por sus, cuanto menos cuestionables, teorías de la conspiración en el asunto del COVID - 19 y fue uno de los rostros populares que apoyaron la manifestación en la Plaza de Colón en Madrid en contra la obligatoriedad del uso de mascarillas.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

En un momento del programa, Broncano le pregunta a Alaska si tiene contacto con Miguel Bosé, a lo que la actual presentadora de "Cine de Barrio" contesta que "no mucho". A partir de ahí el presentador de "La Resistencia" comienza a recordarle las polémicas opiniones de Bosé "Te has perdido la época buena" decía.

Lejos de achantarse ante el tono humorístico de Broncano, Alaska le contestaba convincente: "Yo soy muy de la teoría de la conspiración pero no me tires del hilito que me sacas..." El presentador del programa de Movistar le recordaba si no había visto las redes sociales en los últimos tiempos: "No tengo facebook ni twitter. Tengo a amigos que están a tope con Miguel," respondía Alaska.

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistenciapic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

DISCURSO OFICIAL NO SERÍA QUIEN SOY

Desde ese momento, Broncano no paró de azuzar a Alaska diciéndole que con esas opiniones Miguel Bosé: "Va loco el chaval", la cantante de "A quién le importa" seguía impasible con su postura: "No hagáis bromas", decía. Broncano trataba de justificar la opinión de Alaska sobre Miguel Bosé: "Claro es que sois amigos..."

Alaska, se mostró tajante en ese momento y dejó clara su postura: "No es por amiga, llegados a esas alturas de la vida entiendo que desde el punto de vista formal hay unos discursos oficiales. Si yo estuviera en el discurso oficial no hubiera sido lo que soy".

Apelando a la amistad, el presentador del programa le recomendó que hablara con Bosé para hacerle entrar en razón y que se dejara de las teorías de la conspiración: "Que diga lo que quiera. No soy nadie, ni tú ni nadie para dar un toque a nadie. Espero que cuando me vuelva loca según vuestra opinión no me lo digáis. En el siglo XXI cada uno puede decir lo que quiera. Cada uno tiene criterio para saber lo que tiene que hacer".

Llegado a ese momento, Broncano le dejó claro a Alaska que si la viera en el estado de Miguel Bosé "Iría debajo de tu ventana a decírterlo. El problema es que como él ha sido un cantante de éxito nadie se atreve a decírselo"

Alaska también aprovechó para mostrar su apoyo a Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio y dejó claro su punto de vista: "Yo comparto muchas de las teorías de la conspiración, no todas pero sí muchas. Me interesan mucho los puntos de vistas disidentes".

Que alguien le diga a Alaska que yo también soy su fan.

�� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 18, 2020

