VÍDEO | El depredador marino que ha llegado a las costas de Málaga e inquieta a los testigos

Solo algunos testigos han podido observar un fenómeno de la naturaleza que, aunque no es la primera vez que se ve en las costas de Málaga, es poco frecuente: ver cómo un banco de peces se vuelve 'loco', como se puede apreciar en el vídeo.

Ocurría hace unos días en la dársena del Real Club Mediterráneo, en Málaga capital. Eran las tres de la tarde cuando comenzaron a saltar decenas de sardinas hacia el muelle. “Era todo muy extraño, porque veías cómo un centenar de peces saltaban del agua hacia el cemento. Yo no he visto eso en mi vida y llevo visitando este club deportivo desde hace años. Al principio pensé que estaban como jugando, pero después me di cuenta de que saltaban huyendo de algo que había en el fondo del agua”, explica a COPE uno de los testigos.

Los escasos testigos de ese fenómeno, incluidos varios niños, se afanaban en devolver al agua a aquellos peces. “En el agua pueden tener alguna esperanza de sobrevivir a lo que quiera que esté pasando ahí debajo, pero aquí fuera sus esperanzas son cero. Además, observa los ocho o diez gatos que se están ya acercando a disfrutar del espectáculo”, comentaba un hombre a su pareja que grababa todo lo que estaba ocurrido.

¿DE QUÉ DEPREDADOR SE TRATA?

Para explicar este inusual fenómeno de la naturaleza, COPE se ha puesto en contacto con el biólogo del Aula del Mar de Málaga, Juan Jesús Martín. “En años anteriores ya se había observado en las playas de Pedregalejo y en las de El Palo a pequeños peces que salían despavoridos del agua. Saltaban a las rocas o a la orilla de la playa porque estaban huyendo. Ahora se ha observado este fenómeno, otra vez, pero en el Puerto de Málaga. Se trata de bancos de peces que huyen de grandes depredadores y que, al verse acorralados, salen despavoridos. Estamos hablando de depredadores como caballas, jureles o incluso, algunas veces delfines. Los delfines cazan como los lobos, en manada, y los van acorralando de forma que los pececitos, por el miedo, salen fuera. Pero puede ser cualquier depredador. Precisamente este fin de semana se han visto delfines en la dársena del Puerto de Málaga, es decir, dentro. Han podido ser ellos o cualquier otro gran depredador”, detalla el biólogo marino consultado por COPE.

MANADA DE DELFINES EN LA COSTA DE MÁLAGA

No hace demasiados meses se hizo viral un vídeo en el que se veía perfectamente cómo una manada de delfines disfrutaba del baño en la bahía de Málaga. Verlos recorrer el litoral malagueño es más frecuente de lo que se pueda pensar. La proximidad con el paso del Estrecho hace que sean muchas las especies que emigran del Atlántico al Mediterráneo y vicevers. Ese tráfico de peces supone una estupenda variedad de alimento para los delfines.

Ante la ausencia de bañistas aparecen los verdaderos amos de la finca. La Malagueta (Màlaga) pic.twitter.com/LzEGOp3gS3 — Adolfo Arjona (@ArjonaAdolfo) April 19, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- García-Page reprocha a Sánchez el apoyo de Bildu: "Me duele ver al Gobierno sometido a la pauta de Podemos"

- Cabreo en La Moncloa con García-Page por cuestionar en COPE el pacto con Bildu