La abuela ladrona: detenida una mujer de 81 años por robar en cinco pisos turísticos del centro de Málaga

Es una ladrona “histórica”... toda una experta en robar en casas. ¿Cuál era su estrategia para los robos? Aprovecharse de su apariencia física, de su aparente fragilidad, para entrar en los edificios sin levantar sospechas. Porque, si alguien la descubría, podía alegar que se había equivocado de puerta por despiste; incluso fingía ser la limpiadora.

EL MÉTODO DEL RESBALÓN

Y es que la ladrona en cuestión tiene 81 años y acaba de ser detenida por cinco robos en pisos turísticos del centro de Málaga con la técnica del resbalón. Es decir, usaba algún objeto (como un recorte de plástico o una tarjeta) para abrir las cerraduras de las puertas, entrar al piso y robar.

En su último asalto era sorprendida por el inquilino, por el turista que se alojaba en un apartamento, que fue quien alertó a la Policía Nacional.

Desde mediados de julio se venían produciendo robos en pisos turísticos del centro de Málaga, todos con el mismo patrón: todos con ese método del resbalón, que es efectivo en aquellas puertas que están cerradas sin llave.

En casi todos los casos, los turistas que estaban de visita en la ciudad, denunciaban el robo de algunos de sus objetos de valor dentro de los pisos turísticos (casi siempre dinero y joyas).

PILLADA IN FRAGANTI POR UN TURISTA

Y cuando ese turista pilló in fraganti a la anciana, la Policía ató cabos: esta mujer de 81 años con un amplio historial delictivo está acusada de robar en cinco pisos turísticos. La “abuela ladrona” ha ingresado en prisión provisional por orden de un juzgado.