Víctor Sánchez del Amo: "Pedí mi readmisión y la respuesta del Málaga fue la carta de despido"

Víctor Sánchez del Amo se muestra decpecionado con su salida del Málaga C.F. El ya ex entrenador del Málaga explica como se entera en primer lugar de su suspesión de empleo: "El martes depsués de que se hiciera público el vídeo, el director general del Málaga, Richard Shaheen, me envía una carta vía wasap en la que se dice que se me suspende de mis funciones hasta que se investigaran mis declaraciones en la previa de Oviedo, y el por la difusión del vídeo íntimo. También se me dice que no me comunique con los empleados del club, ni con mi propio staff técnico. Se me avisa, además que tengo prohibida la presencia en las instalaciones del club. Con lo que estaba pasando, imagínate como me sentía, pero en ese momento mi cabeza estaba sólo puesta en mi familia".

A raíz de esa comunicación, el entrenador madrileño tiene claro que no cuentan con él: "Tenía claro que no contaban conmigo y les propongo una solución muy fácil, que me pagaran hasta el último día trabajado y que me iba sin problemas. La respuesta del Málaga fue indigna, ellos me dicen que tenía que renunciar a parte de mi salario del tiempo trabajado y que a partir de entonces ellos controlarían mi comunicación, algo a lo que me negué en rotundo, eso va en contra de la libertad de expresión".

A pesar de la actitud del club, Víctor se veía con fuerzas para continuar en el cargo: "Han sido incontables las muestras de apoyo que he recibido. Yo lo he percibido y mi staff me ha animado. Entendía que no había hecho nada malo y que la víctima era yo y me dieron fuerzas para seguir adelante; y por eso comuniqué al club que me readmitieran en mi puesto cuanto antes para poder preparar el partido ante la Ponferradina. Y la respuesta del club fue la carta inmediata de despido"

A partir de ahora serán los tribunales los que determinen quien tiene razón en la salida de Víctor Sánchez del AMo del Málaga.