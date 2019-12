Víctor hace un alegato para fichar en enero y mejorar la plantilla

El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo utilizó la previa del encuentro ante el Tenerife para evitar un mensaje a los dirigentes malaguistas de la imperiosa necesidad de fichar en enero. Cuestión clave para la viabilidad deportiva del Málaga más allá del propio mercado de enero, donde Víctor espera más entrada que salidas.

El comentario o alegato literal del madrileño fue este: “Empezamos con desventajas competitivas por no poder planificar como el resto de adversarios. Afrontamos eso con valentía y ganas de rebelarnos contra eso. Nos penaliza lo que era previsible porque nos faltan especialistas en el remate. El rendimiento del equipo nos está permitiendo tener opciones en todos los partidos. ¿Por qué hago este comentario? Porque llega el mercado de enero. Nuestros rivales también se van a reforzar, los que están con dificultades y los que están con menos. Si nuestro mensaje de situación es que hay un problema económico de supervivencia del club, creo que no es coherente no tener claro que eso también afecta a lo deportivo. No se pueden tener unas expectativas por encima de pelear para mantenerse cuando estás intentado sobrevivir en lo económico. A final todo va relacionado. Si debilitamos al equipo deportivamente, porque se escucha que en el mercado de enero una de las vías para conseguir ingresos y solventar esos problemas económicos es hacer caja con los jugadores importantes, y eso no viene unido a reforzar el equipo también con las necesidades que tenemos, porque venimos de una ventana de mercado en la que no nos reforzamos. Si en esta tampoco lo hacemos, tendremos mayor debilidad competitiva. Y esta es la realidad de la competición y realidad nuestra. Sabemos dónde estamos y que el esfuerzo de todos es fundamental para sacar esto adelante en lo deportivo, pero en lo económico también y tenemos que ir de la mano, esa incertidumbre la seguimos teniendo”, comentó.

También se refirió al propio mercado y sus posibilidades reales, "el día a día es que estamos encarando el mercado de fichajes de enero. Tenemos reuniones semanales con Manolo Gaspar y con Richard Shaheen. El mercado es importantísimo para nosotros. A todos nos gusta ganar todos los partidos y esa mentalidad nunca se va a perder. Pero tenemos que tener clara nuestra realidad. Tenemos una plantilla descompensada y ahora tenemos la oportunidad de hacer los ajustes que necesitamos, porque nuestros rivales los van a hacer. La realidad del equipo es que los resultados son acordes a nuestra situación. Estamos donde la probabilidad decía que íbamos a estar, peleando con los equipos que quieren mantenerse. Pero estamos en una disposición mejor que nuestros adversarios, porque vemos que tienen problemas deportivos tremendos, que buscan unión en el vestuario y con la afición. Nosotros tenemos eso multiplicado por mucho. Los jugadores están demostrando su compromiso con el club pese a la incertidumbre y el plus de la afición. Estamos en unas distancias en las que la clasificación puede dar muchas vueltas. Pero el mercado es un punto de inflexión porque los equipos se van a reforzar y podemos estar más debilitados que nuestros rivales”, subrayó.

Lista de 18 convocados

De otro lado, ya en lo deportivo, V'ctor llamó a 18 jugadores para medirse al tenerife, que llegará con nuevo entrenador, pero con seis bajas fundamentales. La lista de convocados del Málaga es la siguiente: Munir, Diego González, Luis Hernández, Juankar, Adrián, Sadiku, Lorenzo, Renato Santos, Cifuentes, Mikel, Juanpi, Pacheco, Benkhemassa, Ismael, Luis Muñoz, Keidi Bare, Gonzalo y Antoñín. Respecto a la anterior jornada liguera en Soria, causan baja Lombán, Boulahroud, el juvenil Ramón y los filiales Hicham y Kellyan.