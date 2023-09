El veterano David Rodríguez espera al Málaga en Baleares: "Me gusta mucho Larrubia, es diferencial"

El Málaga visitará este domingo al Atlético Baleares. El equipo malaguista buscará su primera victoria lejos de La Rosaleda. Ya ha quedado demostrado que ningún equipo regala nada y que a pesar de que el Málaga vaya de favorito en todos los campos va a tener que pelear mucho para sacar los partidos adelante.

La Primera RFEF es desconocida para los aficionados del Málaga, sin embargo, en el tercer escalón del fútbol español nos encontramos a jugadores que han tenido una trayectoria importante y con cierta veterenía. Es el caso de David Rodríguez, el delantero de 37 años milita ahora en las filas del Atlético Baleares, anteriomente vistió las camisetas de Celta, Almería, Osasuna, Numancia, Racing o Alcorcón. El domingo se verá las caras con el Málaga. Rodríguez ha jugado contra el Málaga en primera y en segunda división y ahora se verá las caras fuera del fútbol profesional. En el equipo mallorquín coincide con otro veterano, Xisco Jiménez, también de 37 años, y que ha jugado en Deportivo, Córdoba o Racing en Pirmera División.

DAVID RODRÍGUEZ PUDO JUGAR EN EL MÁLAGA

El nuevo delantero del Atlético Baleares, club al que llega procedente del Rayo Majadahonda, estuvo en los micrófonos de Deportes COPE Málaga y reconoce que no esperaba que el Málaga jugara en 1ª RFEF: "El Málaga es un histórico. Su afición no se merece que esté ahí. He jugado contra ellos en todas las categorías. Hace 3 temporadas pude jugar en 2a con el Málaga. El año pasado yo hubiera apostado por el Málaga más arriba, y al final fíjate como acabó".

El delantero ha militado las últimas temporada en la categoría con Racing de Ferrol y Rayo Madahonda: "La 1a RFEF ha sufrido un cambio brutal. Aunque tiene deficiencias, lo he hablado con otros compañeros, es una 2a enmascarada. Es una categoría bastante potente", explica.

En clave Málaga dice que es un equipo bine estructurado y que va a estar arriba: "Me gusta mucho Larrubia, es diferencial. Dioni es un goleador. Quizás otros tienen muchos nombres y el Málaga ha hecho un buen equipo".

Por último hablaba del partido del domingo: "Será un partido que se decidirá por detalles, y el que domine las áreas se lo llevará. Hay buena afición del Atlético Baleares. Estamos encantados, fueron 300 a Ibiza. Ser más no te hace ser mejor afición ", finalizaba David Rodríguez, delantero que volverá a amenazar al Málaga con perforarle la portería.