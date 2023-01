El Dr de la Varga explica las consecuencias de la última lesión de Nadal: "No compromete su vida deportiva"

La temporada 2023 en el tenis español no ha comenzado de la mejor manera posible. Nuestros tenistas están siendo noticias, lamentablemente, no por sus resultados, si no, por sus problemas físicos. Tras las lesiones de Carlos Alcaraz y de Paula Badosa, que no pudieron ni siquiera iniciar el Open de Australia, ahora es Rafa Nadal el que engrosa la enfermería del tenis nacional.

En la segunda ronda, estando un set abajo y jugando un punto break en contra, Nadal, sufrió un pinchazo en la ingle izquierda tras realizar un mal gesto en un desplazamiento lateral. Se retiró momentáneamente, lo trató el fisio y volvió a la pista, y con ese pundonor que tan sólo Rafa tiene consiguió terminar el partido contra McDonald sin apenas poder moverse, perdiendo finalmente por 7-5 en el tercer set. Las lágrimas de su mujer en la grada eran la mejor prueba de la frustración que reflejaba Rafa en su cara.









MISMA LESIÓN QUE EN 2018

Nadal confirmaba posteriormente en rueda de prensa sus malas sensaciones y lo tocado que le había dejado una nueva lesión: "Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destrozado mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil"

Las pruebas médicas finalmente revelan que Nadal presenta una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Exactamente la misma lesión que sufrió en 2018 y en el mismo escenario, el Open de Australia, tan sólo que en aquella ocasión fue en la cadera derecha.

CONSECUENCIAS

El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, considerado uno de los mejores especialista de cadera de España desde su clínica CAMDE de Málaga, habla de la lesión de Nadal: "El psoas ilíaco es un músculo poderoso que tiene dos componentes, el psoas que se origina en las vértebras lumbares y el ilíaco que lo hace en la cara interna de la pala ilíaca. Ambas porciones confluyen en la ingle para formar el tendón del psoas ilíaco que se inserta en el trocánter menor del fémur. Su función es flexionar la cadera y flexionar el tronco. Este tendón tiene la peculiaridad de que es muy grueso y de que un tercio de su espesor es tendón propiamente dicho, que corresponde al psoas, y el resto son fibras musculares que corresponden al ilíaco. Estas fibras musculares son las que se rompen", explica el cirujano.

Aunque ver a Nadal tan tocado psicológicamente nos hacían temernos lo peor, esta lesión del tenista manacorí no tiene mal pronóstico: "El hecho de que sean fibras musculares las que se rompen y no tendinosas las que le confieren un buen pronóstico, pues siempre los plazos de curación son menores cuando la rotura es muscular que cuando es tendinosa. Si la rotura es leve, el plazo de recuperación es de 3 semanas, que se puede alargar hasta las 8 o 10 semanas en los casos más graves. Por la forma en la que se lesionó Nadal el daño no parece ser importante, por lo que es esperable que en un máximo de 6 semanas pueda estar de vuelta a la competición".

Con estos plazos ya encima de la mesa, Nadal comenzará su rehabilitación y si todo marcha con normalidad Nadal regresaría ya para el inicio de la temporada en tierra batida: "Esta lesión no compromete su vida deportiva, que curará sin dejar secuelas y que le permitirá seguir aspirando a su gran reto este año que es revalidar el título en Roland Garrós", subraya el doctor De la Varga

