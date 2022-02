El Dr. De la Varga explica cómo será la vuelta al fútbol de Eriksen: "La ausencia de riesgos no existe"

El mundo del deporte, y el fútbol en particular están de enhorabuena, Christian Eriksen, jugador danés que en la última Eurocopa de naciones sufrió un paro cardíaco, volverá a jugar al fútbol profesional. El internacional danés ha fichado por el Brentford, equipo al oeste de Londres que milita actualmente en la Premier League, la máxima categoría del fútbol profesional en Inglaterra.

Pocos podían pensar el pasado 12 de junio que volveríamos a ver a Eriksen sobre un terreno de juego. Ese día, en el partido que medía a su selección, Dinamarca, contra Finlandia, Eriksen se desplomó en el suelo para conmoción del mundo entero. Su cuerpo entró en parada cardíaca y durante cinco minutos estuvo muerto. Afortunadamente la rápida reacción del doctor de la selección danesa, y de su compañero, Simon Kjaer evitaron la muerte de,Christian Eriksen.

Desde que recuperó la consciencia, el jugador no ha ocultado que su reto era volver a jugar al fútbol profesional y que haría todo lo posible por intentarlo. Al capitán de la selección danesa se le implantó un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) para corregir su arritmia cardíaca y que pudiera hacer su vida dentro de la normalidad.

Eriksen militaba por aquel entonces en el Inter de Milán de la Serie A italiana. Las reglas en Italia impiden que un deportista compita a alto nivel con un DAI, así que para volver a jugar al fútbol debía cambiar de destino.

Things you absolutely love to see ?#BrentfordFC#EriksenJoinspic.twitter.com/FhvDlMLAxL