Christian Eriksen ya está de vuelta

El danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante el partido ante Finlandia de la pasada Eurocopa, ha fichado por el Brentford, confirmó este lunes el club de la Premier League. El fichaje, que está sujeto a la autorización internacional, se ha producido "después de completar una evaluación médica", y su duración es hasta el final de la presente temporada, informó el Brentford en un comunicado.

El internacional danés, de 29 años, comenzó su carrera en el Ajax neerlandés, en el que ganó tres ligas, una Copa y una Supercopa, sobresalió luego en el Tottenham y en el Inter de Milan, con el que la pasada campaña fue campeón de liga. Se convirtió así mismo en factor diferencial y referente de la selección de Dinamarca, con la que ha participado en 109 partidos y ha marcado 36 goles hasta que sufrió el paro cardíaco en el Parken de Copenhague en la Eurocopa.

Tras recuperarse del grave problema ha estado entrenándose con jóvenes del Ajax para recuperar su forma física. El Brentford informa de que Eriksen ha recibido recientemente su vacuna contra la COVID-19, para cumplir con las normas de entrada al Reino Unido, y viajará al oeste de Londres en los próximos días y no entrenará con el Brentford esta semana. El técnico del Brentford, Thomas Frank, conoce bien a su nuevo futbolista, puesto que jugó bajo su batuta en la selección sub'17 danesa. “Estoy deseando volver a trabajar con Christian. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo entrené, y han pasado muchas cosas desde entonces. Christian tenía 16 años en ese momento y se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. También ha ganado trofeos por toda Europa y se ha convertido en la estrella de la selección danesa", explicó el preparador.

“Hemos aprovechado una oportunidad increíble para traer un jugador de clase mundial a Brentford. Lleva siete meses sin entrenar con un equipo, pero ha trabajado mucho por su cuenta. Está en forma, pero necesitaremos que esté en forma para el partido y espero verlo trabajar con los jugadores y el personal para volver a su nivel más alto", dijo.

