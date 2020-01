Unicaja sigue sin rumbo y cae ante UCAM Murcia (82 - 74)

Unicaja de Málaga estará en "su" Copa del Rey por ser el equipo anfitrión, no por méritos deportivos. Los malagueños volvieron a mostrar una penosa imagen y estuvieron a merced del UCAM de Murcia que dominó los 40 minutos de partido. Unicaja no fue capaz de ponerse por delante en el marcado en ningún momento y eso que visitaba a un equipo, el murciano, que no ganaba desde noviembre del año pasado y que sumaba ocho derrotas consecutivas. Unicaja sigue a la deriva, con cuatro meses de competición y sin dar ningún grado de fiabilidad.

Como suele ser habitual, Unicaja salió a merced del rival. Los murcianos endosaron de inicio un parcial de 8 a 1 a los malagueños que salieron aletargados. Un par de canastas de Toupane y de Thompson acercaron a los malagueño (13 - 11), sin embargo Eddie se empeñó en amargar al equipo malagueño (23 - 16 min 10)

Tras lograr su máxima diferencia ( 30 - 22), Unicaja subió la intensidad defensiva. Mucho tuvo que ver la presencia de Ejim. El canadiense sumó seis puntos y robó un par de balones. Eso unido, a que por fin entraron los triples, Unicaja encadenó 0/10 de inicio en triples, uno de Wazcynski y otro de Brizuela sirvieron para que el descanso la igualdad fuera la tónica predominante (39 - 39 min 20).

Pero hay cosas que no fallan y más en Unicaja y a domicilio. El paso por el descanso no sirvió para que los malagueños, y eso que tuvieron dos opciones, se pusieran por delante en el marcador y Booker no perdonó. El base de UCAM empezó a entrar en el partido y volvió a distanciar a su equipo ( 54 - 46), Unicaja era incapaz de sentirse cómodo en el choque.

Con cinco arriba (56 - 51) se entró en el cuarto definitivo. Eddie volvió a aparecer y con cuatro triples en el último cuarto fue el faro del equipo de Sito Alonso que alcanzaron los diez puntos de diferencia ( 75 - 65). Con todo en contra aparecieron Briezuela y Wazcynski. El jugador llegado de Estudiantes llegó a acercar a su equipo a cuatro, pero un triple de Larentzakis en el último segundo de posesión desde más de 9 metros devolvía la diferencia a siete para los locales. Otro triple de Booker ponía la puntilla para un Unicaja que sigue a la deriva y sin rumbo en el curso 19/20.

Ficha del partido:

82. UCAM Murcia: (23+16+17+26): Luz (3), Booker (17), Rojas (8), Eddie (27) y Tumba (4) -cinco inicial-, Radoncic (2), Larentzakis (9), Lecomte (5), Cate (2), Hunt (2) y Sakota (3).

74. Unicaja: (16+23+12+23): Jaime Fernández (10), Brizuela (17), Toupane (6), Thompson (10) y Gerun (4) -cinco inicial-, Alberto Díaz (-), Adams (-), Elegar (4), Waczynski (12), Ejim (6) y Carlos Suárez (5).

Árbitros: Fernando Calatrava Cuevas, Jordi Aliaga Solé y Roberto Lucas Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.014 espectadores.