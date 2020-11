Unicaja se olvida de defender en el último cuarto y pierde contra Metropolitans (90 - 80)

Unicaja volvió a las andadas en Eurocup. El equipo malagueño mostró su peor versión ante un rival inferior y que le sacó los colores en el tramo final del partido al que llegó sin gasolina el conjunto de Casimiro. Quizás la carga de partidos, cuatro en la última semana, sea la excusa para poner paños calientes a la derrota, porque encajar 31 puntos en el último cuarto tiene difícil justificación y eso además conlleva que Unicaja pierda el average con los franceses.

Es una evidencia que Metropolitans llegó más descansado al partido, la competición gala se aplazó este fin de semana y las piernas de los locales estaba más enteras. Sin embargo, la calidad de Unicaja es muy superior a la de los parisinos que fueron mejor que Unicaja en casi todos los apartados estadísticos, sobretodo en rebote, 30 a 19, porcentajes de tiro y asistencias. La valoración final entre unos y otros es manifiesta 115 para Metropolitans por 78 de Unicaja.

.@unicajaCB, @basquemamba spots @ErRuben33 and let him fly for the alley-oop dunk!��#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/jksQuW5Way