Unicaja suda para lograr ante Obradoiro su primera victoria en el Carpena (82-76)

Unicaja logró un sufrido triunfo ante un combativo Monbus Obradoiro (82-76), el equipo malagueño consigue de esta manera la primera victoria en en el Martín Carpena en ACB tras encadenar tres derrotas en los primeros partidos. No fue un triunfo sencillo para los malagueños, que estuvieron tres cuartos a rebufo de los gallegos que de la mano de Byrutis soñaron con la victoria. Los puntos de Alonso y Brizuela, la frescura de Jaime Fernández y el trabajo de Carlos Suárez permitieron que la victoria finalmente se quedara en Málaga.

No fue un partido sencillo, Unicaja llegaba al encuentro con la moral alta tras la exhibición que realizaron en Zaragoza. Sin embargo, al equipo malagueño le falto frescura y Obradoiro fue el equipo que llevó el tempo del partido con un gran Byrutis. El gigante lituano fue el claro protagonista de la primera parte, su presencia en la zona de Unicaja sembraba el caos. Ni Rubén Guerrero al inicio ni Gerun ni Nzosa después supieron como parar al jugador báltico. El equipo malagueño no estaba fresco y eso se notaba en la circulación de balón, el exceso de bote que permitía una defensa cómoda de los gallegos que de la mano de Robertson ponía en el marcador la primera diferencia importante para los de Moncho Fernández (15 - 25).

REACCIÓN DE UNICAJA

Con Jaime Fernández y Brizuela en el campo, Unicaja reaccionó, ganó en frescura y determinación en ataque. Ocho puntos seguidos del donostiarra y un triple de Fernández dejaban la renta en sólo uno para los visitantes (31 - 32). Pero no se amilanó Obradoiro, de nuevo el lituano sembró el terror en la zona malagueña, el lituano cada que que recibía anotaba o recibía falta personal, acabaría con 18 puntos en la primera parte. Beliauskas, con dos tiros libres, alargaba de nuevo la brecha a su equipo y colocaba el 34 - 43. Unicaja se veía con la obligación de volver a empezar. Casimiro recurrió al capitán, Carlos Suárez. El jugador de Aranjuez tras varios partidos en el ostracismo salió con la idea clara de dar más intensidad al equipo y lo logró. Unicaja se contagió de su capitán y con Thompson jugando de cinco, una canasta de Wazcynski y dos triples de Francis Alonso, el último a falta de un segundo para el descanso, dejaba el marcador con un apretado 42 - 43.

Unicaja parecía que despertaba, pero ahora debía de refrendar esa mejoría. El inicio del tercer cuarto no fue el deseado y un parcial de 0 a 5 con Robertson al mando, despegaba de nuevo a su equipo (42 - 48). Y en esas entró en ebullición Francis Alonso, la metralleta de Unicaja estuvo soberbio y con ocho puntos en el cuarto y arropado por Bouteille, no sólo no impidieron la escapada de los compostelanos, si no que además llevaron a Unicaja a alcanzar su primera renta favorable en el partido (55 - 53). Pero este paso adelante de Unicaja no intimidó a Obradoiro, que ya no encontraba tan fácil a Byrutis, pero sí a Robertson. Un triple del canadiense sobre la bocina llevó a los gallegos a encarar el último cuarto por delante en el marcador (62 - 66).

ANOTADOR BRIZUELA

Todo estaba por decidir, pero Unicaja ya sabía el camino. Casimiro se encomendo a Brizuela en lugar de Alonso, que a pesar de sus 17 puntos ya no volvería al parquet. El donostiarra es un jugar vertical y anotador compulsivo. En esta ocasión le salió todo de cara, cada vez que el balón llegaba a sus manos finalizaba la acción con una penetración o un tiro de tres. Su exceso de balón tuvo premio y con 21 puntos fue clave en la reacció y posterior victoria de Unicaja. Sin embargo, Brizuela también debe saber que el baloncesto es un juego en equipo en el que hay que compartir balón y que no sólo hay que saber anotar. Esta vez su talento le sirvió para anotar, pero "La mamba vasca" debe saber frenar su egoísmo con la pelota. Aunque Obradoiro aguantó las embestidas malagueñas, de nuevo la entrada de Carlos Suárez dotó al equipo malageño de un plus defensivo. Su carácter le hizo caputar un rebote decisivo en ataque que acabó en un triple de Wazcynski que práticamente sentenciaba el partido (80 - 73).

De esta manera, Unicaja logra su quinto triunfo de la temporada y se pone con balance positivo por primera vez en la temporada.

