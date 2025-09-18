Unicaja comienza la defensa de la Copa Intercontinental con victoria

Unicaja comenzó en Singapur la defensa de la Copa Intercontinental con victoria frente al Al Ahli libio, el campeón de África por 61-73. No fue el mejor partido de Unicaja al que le costó encontrar su ritmo. Al equipo malagueño le bastó con un buen inicio del tercer cuarto para estirar el marcador y ganar el partido. James Webb fue elegido mejor jugador del partido, el americano anotó 12 puntos, capturó 5 rebotes para sumar 15 de valoración. Tillie y Manu Trujillo fueron los descartes de Unicaja.

El partido comenzaba con mucho desacierto por ambos bandos, los dos equiposno veían ahora en los primeros compases ante la igualdad predominante (5-5). Los tiros libres daban la ventaja a los malagueños, que conseguían sumar para llevarse el cuarto 10 a 16.

Trataba de imprimirle energía al encuentro el cuadro de Ibon Navarro, que lograba sellar una máxima a favor (10-20). Ahí emergió Almeida para los libios, que anotaba con solvencia para encabezar un 7-0 que apretaba el encuentro. Tras un intercambio de tantos, Tyson Pérez y Chris Duarte volvían a distanciar a los malagueños, que se iban 28 a 34 al descanso.

inicio tercer cuarto clave

El inicio del tercer cuarto fue clave para decantar el partido del lado malagueño, un robo y mate de Webb III encendía al Unicaja tras la reanudación. Dos triples seguidos del "pistolero" Kalinoski y otro del propio Webb III ponía las máxima en el marcador para (31-45). La defensa malagueña se hacía grande, achicando las vías anotadoras africanas, lo que llevó a que la diferencia creciese con la aportación de Sulejmanovic (34-51). Los puntos de Almeida recortaron la desventaja, llegándose a falta de un cuarto 43 a 55, pero con la sensación que Unicaja tenía el partido controlado.

Sin embargo, el Al Ahli no se daba por vencido y en el último cuarto, gracias a las canastas de Knight y Romero se acercaron a siente puntos (48-55), una sequía a la que puso fin Tyson Pérez con un triple para devolver los diez puntos de diferencia. La irrupción de Kravish daba seguridad al equipo, que contestaba al acierto de Romero (52-62). La aportación colectiva del Unicaja acabó por asegurar el primer triunfo en la Copa FIBA Intercontinental por 61 a 73. James Webb III, el mejor de los malagueños (12 puntos, 2 asistencias, 16 de valoración).

Este viernes, segundo partido para Unicaja frente al Utsonomiya Brex japonés (14:00 horas). Una victoria clasificaría a Unicaja para la final.