Tyson Pérez en COPE: "Jugar la final ACB es un objetivo marcado en el vestuario de Unicaja"

Tyson Pérez fue una de las incorporaciones de Unicaja durante el pasado verano. Tuvo toda la temporada pasada en Morabanc Andorra para preparar su llegada a Málaga. Tras un, lógico periodo de adaptación, el rol de Pérez está más que definido. Hasta el momento ha jugado con Unicaja 39 partidos con una media de 14,6 minutos, en los que aporta: 6,9 puntos, 4,8 rebotes, con 9,9, de valoración. El nuevo ala pívot de Unicaja repasó en Deportes COPE Málaga su temporada con Unicaja.

RESETEAR

Las semanas largas como esta tenemos que aprovechar bueno para trabajar para trabajar, entre los viajes toda la cantidad de partidos que tenemos tenemos muy poco margen para trabajar en nosotros entonces aprovechamos un poco esta semana. Si no haces esas sesiones extras al final tienes muy muy poco trabajo. Tenemos la suerte de que todo el mundo está súper comprometido y pone de su parte para hacer esas sesiones extras y poder mantener el ritmo físico.

M.Pozo Tyson Pérez es uno de los jugadores más espectaculares de Unicaja

DINÁMICA

Hemos jugado contra rivales difíciles, como bien dices tú, hemos competido durante todo el partido y al final esa moneda no ha salido de nuestra cara y como te he dicho trabajando esta semana pues para para mejorar esos detalles que nos han llevado a no llevarnos esas victorias y poco a poco yo creo que volveremos a asomar esa cabeza para demostrar lo que somos en Unicaja. Estamos trabajando un montón para volver a la senda de la victoria. Tenemos que pagar un peaje, al final la Copa ha sido algo súper bonito, súper especial pero yo creo que poco a poco ahora iremos recuperando nuestras mejores sensaciones y al final el equipo también tiene ganas de seguir sumando cosas positivas, de seguir ganando y desde luego que vamos a pelear por estos dos meses y medio que nos quedan, de intentar traernos otro título a casa, que creo que es el objetivo del equipo.

CELEBRACIONES

Sí, sí que se saca, el día que fuimos a Madrid a la visita real, estuvimos en total 10 días fuera, que es una locura, son 10 días en los que apenas puedes entrenar, en los que apenas puedes trabajar en ti, entonces obviamente te cambia un poco toda la dinámica a la que estás acostumbrada. Se agradece ahora tener una semana limpia, no estamos acostumbrados a tener esta tranquilidad con los viajes y eso, y se agradece estar en casa, descansar y trabajar con normalidad.

M.Pozo El rebote es una de las mejores facetas de Pérez

LEYMA CORUÑA

Al final, una de las cosas buenas del ACB es que no te puedes confiar, cualquier equipo te puede ganar y como bien dices tú, vienen de una situación complicada. Yo creo que vendrán con ganas, con ganas de intentar obviamente ganar el partido y de irse con las mejores sensaciones posibles.

REGGIANA

Veo bastante baloncesto y vi el partido que jugaron contra Manresa, en casa de Manresa y la verdad es que me da la sensación de que es un equipo bastante completo, bastante físico. Seguro que será una fase emocionante con partidos muy entretenidos y la verdad es que yo creo que tenemos que estar muy concentrados y con las ideas claras de lo que tenemos que hacer para pararles y poder llevarnos estos partidos

ADAPTACIÓN

He sido alguien que ha trabajado. Soy un soldado, entre comillas, me dejo llevar en el camino que me marcan, adaptándome, obviamente sí que tuve un periodo de adaptación. Creo que ya estoy en un punto en el que todo va mucho más rodado, todo mucho más fácil y estoy supercontento de haber llegado ya a este punto y de seguir sumando y de seguir ayudando.

ACB Photo / Mariano Pozo Tyson Pérez haciendo un aro pasado

ROL

Una de las cosas buenas del equipo es que todo el mundo tiene su rol, tiene su papel, ¿no? Dentro de la película y al final yo creo que más o menos todo el mundo lo va cumpliendo y, bueno, yo creo que es algo súper positivo para el equipo que todo el mundo acepte y cumpla con lo que tiene que hacer.

TIRO DE TRES

Es algo que obviamente trabajo, que entreno, que creo que puedo hacer. Necesitaba este periodo de adaptación y yo creo que seguiré sumando cosas al juego poco a poco y, bueno, de momento pues aportando lo que me piden y seguro que en un futuro iré sumando cosas. Con Pepe Laso no puedo trabar durante la temporada porque es imposible.Pero en verano sí que suelo aprovechar bastante para trabajar con él. De hecho, este verano pasado ya estuve con él un mes más o menos trabajando y nada, súper bien. La verdad es que muy contento sobre todo de tenerle aquí en Málaga y poder verle de vez en cuando y compartir momentos. Pepe es muy exigente conmigo pero se ha ablandado. Hace siete años que lo conozco.

MÁLAGA

Pocos sitios en España hay mejor que Málaga. La adaptación en Málaga ha sido súper fácil. Tanto a mí como a mi pareja nos encanta y súper contentos de haber acabado en una ciudad así, en la que la vida es muy fácil. Sobre todo por la temperatura, las cosas que hay en Málaga en general. Creo que hay un montón más de cosas que hacer. Sobre todo el tiempo, levantarte y que haga ese sol. Pues es mucho más fácil que Andorra, eso desde luego. Pero sí que debes decir que todo tiene su encanto y Andorra es uno de esos sitios que piensas que no te va a gustar pero que acabas echando incluso de menos.

FINAL ACB

No se comenta en el vestuario, pero sí que es un objetivo marcado. Yo creo que hemos tenido alguna reunión en la que sí que lo hemos comentado y sí que hemos hablado del tema, pero no es un tema que salga constantemente al final. Yo creo que todo el mundo está concentrado y focalizado en que es el objetivo a seguir, pero al final sabemos que hay muchas cosas por el medio y que tenemos que sacarlas también, como la Champions y muchos partidos importantes para llegar a ese objetivo, como bien dices tú, de jugar una final de ACB.

SELECCIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

No sé nada, es algo bastante incierto porque depende de FIBA. Ahora mismo estoy concentrado en el equipo, en Málaga, en cumplir estos objetivos que tenemos primero y luego en verano ya veremos. Al final es algo, como te he dicho, que depende de algo externo a mí. Veremos cómo se va solucionando y cómo van pasando las cosas y veremos cómo llegamos a ese punto.